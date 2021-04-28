الأربعاء 28 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ضمن برنامج الأمسيات الرمضانية

نوران أبو طالب تحيي حفلا في الأوبرا بعد غد

نوران أبو طالب
نوران أبو طالب

تحيي المطربة نوران أبو طالب، أمسية رمضانية، في التاسعة والنصف مساء الجمعة 30 أبريل الجاري، على مسرح النافورة، ضمن برنامج الأمسيات الرمضانية لدار الأوبرا.

يتضمن البرنامج مختارات من الاعمال الغنائية التراثية والمعاصرة منها (أهو ده اللي صار، الحلوة دي، كيفك انت، فى هويد الليل، كي يضيق بيك الدهر يا مزيانة، طاير يا هوي، أن راح منك يا عين، أبعد مكان، بحبك ما بعرف، آه يالالي، والله ما طلعت الشمس ولا غربت ، ممكن، شبابيك، يا غالي وروح خبر) الى جانب مجموعة من اعمالها الخاصة منها فوازير، يا نجمة وفي الليل. 

 - نبذة عن نوران أبو طالب

يشار ان نوران أبو طالب بدأت رحلتها الفنية عام 2015، حيث التحقت بالفرقة الموسيقية للجامعة الألمانية، وبعدها بثلاثة أعوام بدأت مشروعها الفني الخاص، وقدمت عروضا فنية بمصر وخارجها، شاركت في تلحين عدد من أعمالها، كما شاركت في مهرجانات دولية لموسيقي الجاز ونالت استحسان الجمهور والنقاد.

وتعد نوران أبو طالب من أبرز الأصوات الصاعدة فى مجال "الأندرجراوند" والموسيقى البديلة فى مصر واشتهرت بمشروعها الموسيقى "إلى فيروز"، والذى تعيد خلاله إعادة إحياء أغنيات جارة القمر فيروز على طريقتها الخاصة.

وكانت المطربة قد أطلقت في أكتوبر الماضي، أحدث أعمالها الغنائية "في الليل" بشكل فيديو كليب مصور.

ودشنت نوران أبو طالب عبر هذه الأغنية، انطلاقة فنية جديدة في مشوارها باعتبارها أول كليب رسمي تطلقه رغم تقديمها عدة أغاني في مسيرتها الممتدة لأكثر من ثلاث سنوات، وتأتي بعد بضعة أشهر من آخر أغانيها "دون أحلامك"، وبعد قرابة العام ونصف من تقديمها أغنية "فوازير"، تتر مسلسل "علامة استفهام" للفنان محمد رجب، وخاضت خلاله أولى تجاربها في عالم التمثيل.

نوران أبو طالب أمسية الأوبرا برنامج الأمسيات الرمضانية لدار الأوبرا مسرح النافورة المطربة نوران أبو طالب

الأكثر قراءة

إجازة 5 أيام للموظفين.. من الخميس إلى الإثنين

رئيس الوزراء يوجه بتشغيل منظومة نظافة الشوارع تجريبيًا في 4 محافظات

«الصحة العالمية»: 17 دولة مهددة بسيناريو جائحة كورونا الهندية

مستشار الرئيس: لا مشكلة مالية فى الحصول على لقاحات كورونا

«فايزر»: علاج كورونا قد يكون جاهزًا العام المقبل

حقيقة تحول أحمد مكي في مسلسل الاختيار 2

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

الحسين عبدالرازق

الحسين عبدالرازق يكتب: شكرًا للست رضا وتحية لمذيع الشارع!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: توجهات السياسة التعليمية في مصر بعد جائحة كوفيد-19 (7/7)

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

14 وفاة و1084 إصابة بكورونا في فلسطين

«قرار غاشم».. فلسطين: إغلاق الاحتلال لبحر غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي

فقه بني إسرائيل (6).. آمنوا بالإله واختلفوا على التلمود.. كيف تنظر الفرق اليهودية إلى العقيدة؟