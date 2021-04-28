نوران أبو طالب تحيي حفلا في الأوبرا بعد غد

ضمن برنامج الأمسيات الرمضانية

تحيي المطربة نوران أبو طالب، أمسية رمضانية، في التاسعة والنصف مساء الجمعة 30 أبريل الجاري، على مسرح النافورة، ضمن برنامج الأمسيات الرمضانية لدار الأوبرا.

يتضمن البرنامج مختارات من الاعمال الغنائية التراثية والمعاصرة منها (أهو ده اللي صار، الحلوة دي، كيفك انت، فى هويد الليل، كي يضيق بيك الدهر يا مزيانة، طاير يا هوي، أن راح منك يا عين، أبعد مكان، بحبك ما بعرف، آه يالالي، والله ما طلعت الشمس ولا غربت ، ممكن، شبابيك، يا غالي وروح خبر) الى جانب مجموعة من اعمالها الخاصة منها فوازير، يا نجمة وفي الليل.

- نبذة عن نوران أبو طالب

يشار ان نوران أبو طالب بدأت رحلتها الفنية عام 2015، حيث التحقت بالفرقة الموسيقية للجامعة الألمانية، وبعدها بثلاثة أعوام بدأت مشروعها الفني الخاص، وقدمت عروضا فنية بمصر وخارجها، شاركت في تلحين عدد من أعمالها، كما شاركت في مهرجانات دولية لموسيقي الجاز ونالت استحسان الجمهور والنقاد.

وتعد نوران أبو طالب من أبرز الأصوات الصاعدة فى مجال "الأندرجراوند" والموسيقى البديلة فى مصر واشتهرت بمشروعها الموسيقى "إلى فيروز"، والذى تعيد خلاله إعادة إحياء أغنيات جارة القمر فيروز على طريقتها الخاصة.

وكانت المطربة قد أطلقت في أكتوبر الماضي، أحدث أعمالها الغنائية "في الليل" بشكل فيديو كليب مصور.

ودشنت نوران أبو طالب عبر هذه الأغنية، انطلاقة فنية جديدة في مشوارها باعتبارها أول كليب رسمي تطلقه رغم تقديمها عدة أغاني في مسيرتها الممتدة لأكثر من ثلاث سنوات، وتأتي بعد بضعة أشهر من آخر أغانيها "دون أحلامك"، وبعد قرابة العام ونصف من تقديمها أغنية "فوازير"، تتر مسلسل "علامة استفهام" للفنان محمد رجب، وخاضت خلاله أولى تجاربها في عالم التمثيل.