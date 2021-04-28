«العدل» تتابع أعمال تعقيم وتطهير مكاتب الشهر العقاري والتوثيق

ضمن إجراءات مواجهة كورونا

تواصل وزارة العدل، برئاسة المستشار عمر مروان، متابعة تقارير قيام قطاعات الوزارة المختلفة باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بشأن الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد وزير العدل على تعقيم مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، مم خلال شراء مستلزمات تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتضمنت التعليمات اتخاذ جميع الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة لحماية العاملين والمتعاملين، مع تعليق لافتة تتضمن ضرورة ارتداء العاملين والمتعاملين الكمامات الطبية، على أن يحظر نزع الكمامات داخل مكاتب وفروع التوثيق.

- إطلاق الدليل الإرشادي للسلامة والصحة المهنية



وكانت وزارة العدل قد اطلقت خلال الفترة الماضية دليلا إرشاديا، بشأن الإجراءات المتخذة للوقاية والتعايش مع فيروس كورونا المستجد داخل مقار العمل، وتضمن الإجراءات الوقائية والاستباقية للحفاظ على صحة العاملين بها والمترددين عليها دون تمييز ودون فقدهم لوظائفهم وسط إجراءات وقائية شديدة وتقديم الإرشادات الصحية.

وتمثلت الإجراءات في تقديم الدعم لقطاعات الوزارة المختلفة، وتعزيز الدعم المالي لمصالح الشهر العقاري والتوثيق، والخبراء والطب الشرعي لاستكمال شراء الأدوات والمستلزمات اللازمة لاستمرار عملية التطهير لمكاتبها ومقراتها على مستوى الجمهورية، فضلا عن تكريم من بذل جهدًا استثنائيًا من الموظفين في مداومة إجراءات الوقاية من الفيروس.

- خدمة سيارات التوثيق المتنقلة



وأطلقت الوزارة أول سيارة متنقلة تقدم خدمات توثيق الشهر العقاري فى 18 نوفمبر الماضي، تيسيرا على المواطنين فى تلقى خدمات التوثيق فى أسرع وقت ممكن وبأقل جهد ومع جودة عالية.

وجاء إطلاق أول سيارة متنقلة كتجربة وأثبتت نجاحها، حيث يجرى الدفع بها بجوار المكاتب المزدحمة، ويتوجه المواطنون إليها لإنهاء معاملاتهم، وفى حالة إذا ما رغب المواطن فى استدعاء السيارة بشكل مخصوص لعنوان بيته أو مكتبه فإن تكلفة الانتقال إليه تصل لـ500 جنيه.

كما يمكن لهذه الفروع المتنقلة إجراء معاملاتها لمن يرغب من المواطنين أو الأشخاص الاعتبارية في الانتقال إليها وفق القواعد المنظمة، وذلك من خلال الاتصال على رقم الهاتف ( 01555559875 ) لحجز موعد.