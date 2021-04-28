محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين ترعة مسارة بديروط ضمن المشروع القومي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الأعمال الجارية في تأهيل وتبطين ترعة مسارة بمركز ديروط وذلك ضمن المشروع القومي لتبطين الترع والذي يجري تنفيذه ضمن خطة وزارة الري تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة والاستفادة منه وتحسين الري.



جاء ذلك ضمن جولاته الميدانية المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، رافقه خلال الجولة الاستاذ عيون ابراهيم نائب رئيس مركز ومدينة ديروط، حيث تفقد المحافظ ومرافقوه أعمال تبطين وتدبيش ترعة مسارة وتابع مراحل التنفيذ الجارية والجدول الزمني حتى الانتهاء من أعمال التنفيذ.



وأكد محافظ أسيوط على مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ موجهًا مسئولي الوحدة المحلية للمركز والقرية التابعة بالمتابعة المستمرة للأعمال ومراجعتها ميدانيًا أولاً بأول والعمل على تذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للانتهاء من تنفيذ المشروع طبقًا للجدول الزمني المحدد مسبقًا مشيرًا إلى أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والذي تنفذه وزارة الري والموارد المائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وذلك لتطوير شبكة الترع والمصارف فيها ونقلها إلى شكل حضاري يساعد على تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهاية الترع وتحسين البيئة والحد من التلوث وصولًا إلى مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في تلك المناطق المحرومة بحل مشكلة ضعف المياه بها.



كان محافظ أسيوط قد تفقد العديد من أعمال تبطين الترع لمتابعة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ لهذه المشروعات وذلك فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع ومتابعة نسب التنفيذ وفقًا للمواصفات.

وأشار محافظ أسيوط إلي ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لنهو الاعمال مع التأكيد علي تنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات القياسية مع ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين ترعة مسارة العمومية بمركز ديروط (7)

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين ترعة مسارة العمومية بمركز ديروط (5)

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين ترعة مسارة العمومية بمركز ديروط (4)

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين ترعة مسارة العمومية بمركز ديروط (3)

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين ترعة مسارة العمومية بمركز ديروط (2)