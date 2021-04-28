ضبط 1128 علبة جبن مثلثات منتهية الصلاحية ببورسعيد

طبط كميات كبيرة من الجبن المثلثات مطموس صلاحيتها ببورسعيد

أعلن محمد عوض وكيل مديرية التموين ببورسعيد، عن نجاح حملة مكبرة في ضبط 1128 علبة جبن مثلثات منتهية الصلاحية، وتم طمس تواريخ صلاحيتها، وذلك بوضع "استيكر سهل النزع" ومدون عليه تواريخ جديدة لإخفاء التواريخ الأصلية، بغرض غش المواطنين والتربح دون وجه حق، بجانب تعريض حياة المواطنين للخطر.

وأشار "عوض" إلى أن الحملة تباشر أعمالها بقيادة خالد فهمى مدير إدارة الرقابة التموينية وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة ورئيساً للحملة وحسن عبد الله وياسر جمعة كبار مفتشى الرقابة التموينية، وذلك بشكل مكثف خلال شهر رمضان للسيطرة علي الأسواق، والوقوف أمام محاولات الغش التجاري، والتأكد من جودة وصلاحية الأطعمة، خاصة خلال شهر رمضان، وفي ظل الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة رقم 1182 لسنة 2021 جنح الشرق، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان قد قال ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، إن المديرية وضعت خطة لمتابعة ورصد حركة الأسواق خلال موسم شهر رمضان المبارك والذي يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع الأساسية والاستهلاكية.



وكشف ثابت في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن ضخ كميات إضافية من السلع التموينية والسلع المدعمة والحرة كـ "اللحوم ـ الدواجن ـ الأسماك ـ الزيت ـ الأرز ـ السكر" عبر الشركة العامة لتجارة الجملة والاتحاد التعاوني والجمعيات الاستهلاكية والفئوية، مؤكدا تكثيف الحملات على محلات الجـزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن والأسماك ومصانع إنتاج المصنعات المختلفة داخل نطاق المحافظة لمنع استغلال المواطنين والتأكد من سلامة السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي.



وأكد وكيل الوزارة انتظام العمل بالمخابز وتعديل مواعيد تشغيلها بما يتناسب مع الشهر الكريم من الخامسة فجرا إلى الخامسة مساء، ومتابعة وفرة البوتاجاز والسلع المهمة للمواطنين.