وكيل «تعليم الجيزة» يتابع ختام امتحانات صفوف النقل

تابع مجدى الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في اليوم الثالث والأخير لامتحانات سنوات النقل، ختام امتحانات الصف الرابع الابتدائى، حيث أدى 207322 طالبا وطالبة بالجيزة بالمدارس امتحان واحد متعدد التخصصات.

وأدى طلاب الصف الأول الإعدادى امتحان واحد متعدد التخصصات، وبلغ إجمالى المتقدمين 197524 طالبا وطالبة.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحان واحد ورقى متعدد التخصصات لمواد الكمياء والفيزياء والأحياء، وبلغ إجمالي المتقدمين 71186 طالبا وطالبة.

ويؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى الشعبة الأدبى امتحان واحد ورقى متعدد التخصصات لمواد (اللغة الأجنبية الثانية والجعرفيا) وبلغ اجمالى المتقدمين 32922 طالب وطالبة.

كما يؤدى طلاب الشعبة العلمية للصف الثانى الثانوى امتحان واحد ورقى متعدد التخصصات لمواد (اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء)، وبلغ إجمالي المتقدمين 30597 طالب وطالبة.

وشدد "الجيار" على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من آداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة، مع اتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا.

كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد التشاور مع السيد رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتي الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وتعقد الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجاري في أيام 26، 27،28 وفقًا للجداول المعلنة وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي.

ويتم استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا وعلى أن تقوم الدولة بكافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.

وتستكمل المدارس الدولية الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقًا مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم وأن تقتصر أيام الحضور على 3 أيام بحد أقصى واستكمال التعلم أونلاين.

وسيتم نشر ضوابط تقييم طلاب التعليم الفني وضوابط تقييم المواد الغير مضافة للمجموع وضوابط تقييم الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل نهاية الأسبوع.