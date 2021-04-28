6268 طالبا بالرابع الابتدائي يؤدون امتحانات نهاية العام بالوادي الجديد

أكد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، ان اليوم الأربعاء ، يشهد امتحانات الصف الرابع الابتدائى والأول الإعدادى "متعدد التخصصات" مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفقا للخطة الوزارية ومع تداعيات الأحداث الجارية

وأوضح الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أنه تقدم نحو 6268 تلميذ وتلميذة امام 151 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية بالمحافظة لآداء إمتحانات الصف الرابع الابتدائى فيما تقدم نحو 5418 طالب وطالبة من الصف الأول الإعدادى امام 121 لجنة لآداء الإمتحانات.

لافتا إلى تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا فضلا عن متابعة سير أعمال الإمتحانات بجميع الادارات التعليمية واالتابعة لها لحظة بلحظة وحال وجود أي عقبات يتم تذليلها بشكل فورى.

موجها خالص أمنياته لجميع طلابنا بالمراحل التعليمية المختلفة بالتوفيق والسداد دائما.