الأربعاء 28 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

من بينها ضبط 13٫2 طن ملح طعام فاسد في الدقهلية

شرطة التموين تضبط 1193 قضية خلال حملاتها الرقابية على الأسواق بالمحافظات

حملة تموينية
حملة تموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

 

و أسفرت تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 1193 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، وكان من أبرزها  ضبط (2٫78 طن "دواجن مستوردة – سمك فليه – جمبري)، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.


وتم ضبط (2٫88 طن "جبن رومى"غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية بمحافظة البحيرة.

 -  ضبط 13٫2 طن ملح طعام فاسد في الدقهلية


كما تم ضبط (13٫2 طن "ملح طعام" معبأة داخل أجولة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي - 2000 عبوة "مياه معدنية" بدون مستندات مجهولة المصدر)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الدقهلية.

 
 وأسفرت الجهود عن ضبط ( 4 طن "ملح سياحات" غير صالح للاستهلاك الآدمي ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك معمل لمنتجات الألبان بمحافظة الغربية. 

- ضبط 1055 لفة قمر الدين وعبوة تمور فاسدة في القليوبية


وكذلك ضبط ( 1٫7 طن "سكر حر" – 745 لفة "قمر الدين – تين مجفف" – 410 عبوة "تمور") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته لللاستهلاك الآدمي، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القليوبية. 


وتم ضبط ( 2٫75 طن "دقيق فاخر" بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخبز سياحي بدون ترخيص بمحافظة الشرقية، كما تم ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة سوهاج)، لاستيلائه على 475 ألف و 958 جنيها فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار، طبقاً لتقرير الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين.


و تمكنت الحملات من ضبط ( 3٫31 طن "سيبداج - جرانيتا" غير مطابقة للمواصفات القياسية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام) ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج البويات بدون ترخيص بمحافظة الغربية. 


وتم ضبط ( 3٫6 طن "أعلاف حيوانية" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية، و تم  اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.

ثلاجة البحيرة الدين محافظة قانون وزارة التداول جمهور على بدون ترخيص

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