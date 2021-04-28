البرلمان الإيراني يستدعي «ظريف» بعد تسريباته عن سليماني

أعلن الناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أبو الفضل عموئي، اليوم الأربعاء، في تصريحات لوكالة تسنيم الإيرانية،،أن مجلس الشورى بصدد استدعاء وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، لحضور اجتماع اللجنة المزمع عقده خلال أيام.

وأشار أن هذا الاستدعاء بغرض توضيح ما ورد في التسجيل الصوتي المسرب لظريف، والذي تضمن انتقادات لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، الذي قتل أوائل العام الماضي بقصف موكبه قرب مطار بغداد الدولي.

وكانت السلطة القضائية الإيرانية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، فتح تحقيق قضائي بشأن تسريب ملف صوتي لوزير الخارجية تناولته مجموعة كبيرة من وسائل الإعلام وحمل انتقادات لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال الراحل قاسم سليماني.

تعليق ظريف

في أول تعليق له على تصريحاته المسربة، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء، على حسابه في "إنستجرام": "آسف بشدة.. كيف أن حديثاً نظرياً عن الحاجة إلى توازن بين الدبلوماسية والميدان (الأنشطة العسكرية)، من أجل أن يستخدم من قبل رجال الدولة المقبلين عبر الاستفادة من الخبرة القيمة للأعوام الثمانية الماضية، تحول إلى اقتتال داخلي".

وشدد على "الصداقة العميقة والتعاون" اللذين جمعاه بالقائد البارز الراحل في الحرس الثوري قاسم سليماني، على مدى "أكثر من عقدين من الزمن".

وأضاف أن "الفكرة الأساسية" التي تحدث عنها في التسجيل كانت التركيز على "الحاجة إلى تعديل ذكي في العلاقة بين هذين الجناحين (اللذين يشكلان مصدر قوة لإيران)، وتحديد الأولويات ضمن الهيئات القانونية وتحت إشراف القائد الأعلى"، في إشارة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.

وتطرق ظريف في تسجيل نشر الأحد في وسائل إعلام خارج إيران قبل أن ينتشر على نطاق واسع، عن دور وازن في السياسة الخارجية أداه اللواء قاسم سليماني الذي اغتيل بضربة جوية أمريكية في العراق العام الماضي.