الأربعاء 28 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرلمان الإيراني يستدعي «ظريف» بعد تسريباته عن سليماني

ظريف
ظريف

أعلن الناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أبو الفضل عموئي، اليوم الأربعاء، في تصريحات لوكالة تسنيم الإيرانية،،أن مجلس الشورى بصدد استدعاء وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، لحضور اجتماع اللجنة المزمع عقده خلال أيام.

وأشار أن هذا الاستدعاء بغرض توضيح ما ورد في التسجيل الصوتي المسرب لظريف، والذي تضمن انتقادات لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، الذي قتل أوائل العام الماضي بقصف موكبه قرب مطار بغداد الدولي.

وكانت السلطة القضائية الإيرانية، قد أعلنت  أمس الثلاثاء، فتح تحقيق قضائي بشأن تسريب ملف صوتي لوزير الخارجية تناولته مجموعة كبيرة من وسائل الإعلام وحمل انتقادات لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال الراحل قاسم سليماني.

تعليق ظريف 

في أول تعليق له على تصريحاته المسربة، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء، على حسابه في "إنستجرام": "آسف بشدة.. كيف أن حديثاً نظرياً عن الحاجة إلى توازن بين الدبلوماسية والميدان (الأنشطة العسكرية)، من أجل أن يستخدم من قبل رجال الدولة المقبلين عبر الاستفادة من الخبرة القيمة للأعوام الثمانية الماضية، تحول إلى اقتتال داخلي".

وشدد على "الصداقة العميقة والتعاون" اللذين جمعاه بالقائد البارز الراحل في الحرس الثوري قاسم سليماني، على مدى "أكثر من عقدين من الزمن".

وأضاف أن "الفكرة الأساسية" التي تحدث عنها في التسجيل كانت التركيز على "الحاجة إلى تعديل ذكي في العلاقة بين هذين الجناحين (اللذين يشكلان مصدر قوة لإيران)، وتحديد الأولويات ضمن الهيئات القانونية وتحت إشراف القائد الأعلى"، في إشارة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.

وتطرق ظريف في تسجيل نشر الأحد في وسائل إعلام خارج إيران قبل أن ينتشر على نطاق واسع، عن دور وازن في السياسة الخارجية أداه اللواء قاسم سليماني الذي اغتيل بضربة جوية أمريكية في العراق العام الماضي.

محمد جواد ظريف إيران تسريبات

الأكثر قراءة

إجازة 5 أيام للموظفين.. من الخميس إلى الإثنين

مستشار الرئيس: لا مشكلة مالية فى الحصول على لقاحات كورونا

«الصحة العالمية»: 17 دولة مهددة بسيناريو جائحة كورونا الهندية

«فايزر»: علاج كورونا قد يكون جاهزًا العام المقبل

القبض على 7 عناصر إجرامية يتاجرون فى المخدرات بالمنوفية

حقيقة تحول أحمد مكي في مسلسل الاختيار 2

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الحسين عبدالرازق يكتب: شكرًا للست رضا وتحية لمذيع الشارع!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: توجهات السياسة التعليمية في مصر بعد جائحة كوفيد-19 (7/7)

أ.د.إلهام سيف الدولة حمدان

(ريما) الإخوان.. والأعمال الفنية الوطنية

محمود خليل

خبيئة آدم (14).. أين ترقد عظام "الترجمان"؟

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

14 وفاة و1084 إصابة بكورونا في فلسطين

«قرار غاشم».. فلسطين: إغلاق الاحتلال لبحر غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي

فقه بني إسرائيل (6).. آمنوا بالإله واختلفوا على التلمود.. كيف تنظر الفرق اليهودية إلى العقيدة؟