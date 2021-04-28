بولندا: توزيع 10 ملايين و740 ألفا و169 جرعة من لقاح كورونا

أعلنت السلطات الصحية في بولندا، اليوم الأربعاء، أنه تم توزيع 10 ملايين و740 ألفا و169 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد حتى الآن.



وقالت السلطات -حسبما ذكر راديو "بولندا"- إنه تم توزيع 244 ألفا و688 جرعة من اللقاح خلال ال24 ساعة الماضية فقط، مشيرة إلى أنه تم توزيع أكثر من 8 ملايين جرعة أولى على المواطنين فيما تلقى أكثر من مليونين و700 ألف شخص الجرعة الثانية من اللقاح.



وكانت وزارة الصحة البولندية قد سجلت اليوم 8895 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و636 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و776 ألفا و927 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 66 ألفا و533 حالة.



وفي سياق متصل، تلقى الرئيس البولندي "أندجي دودا" وزوجته الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في إطار حملة التطعيم القومية في البلاد.



وقال دودا -في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)- إنه وزوجته "أجاتا كورنهاوزر دودا" تلقيا اللقاح ضد فيروس كورونا في مركز تطعيم يديره المعهد الطبي العسكري بالعاصمة "وارسو".

وكان الرئيس البولندي قد أصيب في شهر أكتوبر الماضي بفيروس كورونا، وتعافى بعدما عانى من أعراض خفيفة فقط.



لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو 10.62مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وروسيا وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.