الأربعاء 28 أبريل 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية تطالب بتحويل العلمين الجديدة إلى محافظة

مجلس النواب
مجلس النواب

طالبت النائب أحمد فؤاد أباظة إلى محافظة، مؤكدة أن الإنجازات الكبرى داخل المدينة التى تتم حاليا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب الفكرة العبقرية فى إنشاء هذه المدينة العالمية تؤهلها لتكون محافظة.

وطالبت إسماعيل فى بيان اليوم، من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالإسراع فى تحويل مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى إلى محافظة لتكون المحافظة رقم 28 فى مصر، معربة عن ثقتها التامة فى أن مدينة الجديدة ستكون واحدة من أفضل وأهم المدن على مستوى العالم كله.

 كما طالبت من الحكومة تنظيم الرحلات السياحية الداخلية وايضا الرحلات لسياح العالم لزيارة مدينة العلمين الجديدة والتعرف عن قرب على المشروعات القومية العملاقة داخل هذه المدينة الرائعة .

وأكدت النائبة دينا أحمد إسماعيل ان مدينة العلمين الجديدة سوف تعمل على احياء منطقة الساحل الشمالى باسرها من محافظة السكندرية وحتى منطقة السلوم مطالبة من الحكومة استغلال منطقة الساحل الشمالى فى انشاء عدد من المناطق الصناعية والسياحية والزراعية لاستغلال الإمكانيات والثروات الطبيعية داخل هذه المنطقة خاصة فيما يتعلق بالصناعات الزراعية التصديرية والصناعات الطبية وغيرها من الصناعات الاخرى.

وأكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل ان هذه المنطقة ستكون مؤهلة لتغيير التركيبة السكانية داخل مصر نظرا لانها منطقة واعدة وبكر وقادرة على توفير الملايين من فرص العمالة الحقيقية وجذب السكان من الوادى والدلتا اليها لتخفيف الكثافة السكانية الكبيرة داخل محافظات القاهرة الكبرى والوادى والدلتا.

العلمين مدينة العلمين الجديدة مجلس النواب البرلمان محافظة جديدة النائبة دينا أحمد إسماعيل

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