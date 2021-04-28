إجلاء 5 آلاف شخص خلال إبطال قنبلة من مخلفات الحرب في ألمانيا

أبطل خبراء المفرقعات مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية تم اكتشافها خلال أعمال بناء في مدينة بون الألمانية.

وأعلنت المدينة اليوم الأربعاء أن حوالي 5000 شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم في دائرة نصف قطرها 500 متر. وبدأ الخبراء في إبطال مفعول القنبلة ليلة الثلاثاء/الأربعاء، وانتهى الأمر في حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحا، ثم تمكن السكان من العودة.

وتم العثور على القنبلة التي يبلغ وزنها 250 كيلوجراما بعد ظهر أمس الثلاثاء في منطقة حي لينجسدورف، وتسببت في عملية إجلاء واسعة النطاق استمرت لساعات، بحسب بيانات المدينة.

واحتاج العديد من كبار السن إلى المساعدة في مغادرة منازلهم. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك 33 شخصا في الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا، وتم نقلهم إلى مكان آمن منفردين.

وشارك في المهمة أكثر من 150 فردا من رجال الإطفاء وخدمات الإسعاف والشرطة.

الحرب العالمية الثانية

الحرب العالمية الثانية هي حرب دولية بدأت في الأول من سبتمبر من عام 1939 في أوروبا وانتهت في الثاني من سبتمبر عام 1945، شاركت فيها أو تأثرت بها الغالبية العظمى من دول العالم منها الدول العظمى في حلفين عسكريين متنازعين هما: قوات الحلفاء، ودول المحور، كما أنها الحرب الأوسع في التاريخ، وشارك فيها بصورة مباشرة أكثر من 100 مليون شخص من أكثر من 30 بلدًا، وقد وضعت الدول الرئيسية كافة قدراتها العسكرية والاقتصادية والصناعية والعلمية في خدمة المجهود الحربي.

وقتل عدد كبير من المدنيين، وادي القصف الاستراتيجي الذي أودى بحياة حوالي مليون شخص، ومنه القنبلتان الذريتان اللتان ألقيتا على هيروشيما وناجازاكي، أدت الحرب إلى وقوع ما بين 50 و85 مليون قتيل حسب التقديرات؛ لذلك تعد الحرب العالمية الثانية أكثر الحروب دموية في تاريخ البشرية.