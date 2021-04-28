فرنسا: تغيير مواعيد حظر التجوال المرتبط بكورونا من منتصف مايو

صرحت رئيسة إحدى البلديات الفرنسية بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أطلعها على أن فرنسا سوف تغير قواعد حظر التجوال اعتبارا من منتصف مايو.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن جولي أرياس، عمدة منطقة لانكون في جنوب فرنسا، تحدثت إلى قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية اليوم الأربعاء بعد اجتماع مع ماكرون أمس الثلاثاء.



وقالت أرياس: "أشار ماكرون إلى أننا سوف نبقي على حظر التجوال (الذي يبدأ يوميا) من الساعة السابعة مساء حتى منتصف مايو، وسيتم الإبقاء على حظر التجوال ولكن بموعد متأخر حتى نهاية شهر يونيو".



كما قالت المسؤولة: "نريد جميعا تأخير موعد (بداية) حظر التجوال، باعتباره أمرا ضروريا لإعادة الحرية للسكان " .



وأفادت شبكة فرانس انفو بأن ماكرون يعتزم التحدث في مقابلة تلفزيونية يوم الأحد أو الاثنين الاسبوع المقبل، نقلا عن مصدر حكومي لم تذكر اسمه. كما ذكرت أن ماكرون يعتزم وضع خطة مفصلة في 12 مايو تقريبا فيما يتعلق بإعادة فتح المتاجر والأعمال.

كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

كورونا في فرنسا



أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، أنه تم حتى الآن في فرنسا إعطاء 20.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.



وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ 373 ألفا و392 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين سبعة أشهر.



وبدأت حملة التطعيم في فرنسا قبل نحو 17 أسبوعا.