برلماني: الفلاح انتصر على كورونا بالصادرات «نمبر 1 في أوروبا»

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن الفلاح المصرى حقق نجاحات كبيرة فى التعامل مع فيروس كورونا حتى خلال هذه الفترة الصعبة التى يتنشر فيها فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الفلاح المصرى هو الوحيد الذى حقق انتصارا كبيرا على فيروس كورونا منذ بدايته حيث تعامل مع هذا الفيروس وأخذ بجميع التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن الفلاح المصرى لم يتخلف يوما على اداء عمله وسط الزراعات.

وقال زين، في بيان، إن أكبر دليل على انتصار الفلاح المصرى على فيروس كورونا هو شهادة المؤسسات الدولية المتخصصة فى المنتجات الزراعية التى أكدت أن مصر تعتبر إحدى الدول التى اكتسبت أهمية كبيرة فى قطاع تصدير الفاكهة والخضروات إلى أوروبا فى السنوات الأخيرة واصبحت رقم 1 فى الصادرات الزراعية لأوروبا.

وأضاف النائب، أن الفلاح المصرى نجح فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من جميع المحاصيل الزراعية والخضراوات والفواكه ولذلك اتجهت مصر إلى تصدير العديد من المحاصيل الزراعية لمختلف دول العالم، مطالبا من الحكومة إعطاء أكبر اهتمام لمواجهة جميع المشكلات التى تعترض مسيرة الزراعة المصرية وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للفلاح المصرى.