اقتصاد آسيا والمحيط الهادئ ينتعش على الرغم من تبعات كورونا

قال البنك الآسيوي للتنمية اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي في آسيا والمحيط

الهادئ إلى7.3% هذا العام على الرغم من الآثار المستمرة لجائحة فيروس كورونا، التي أدت إلى انكماش في العام الماضي.



وفي تقريره السنوي عن "توقعات التنمية الآسيوية"، قال البنك الذي يتخذ من مانيلا مقرا له إنه من المتوقع أن يسجل النمو في المنطقة 3ر5% في عام 2022.



وفي العام الماضي، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 2ر 0% بسبب الإغلاقات التي فرضتها الدول للحد من انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 3 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم.



وقال ياسويوكي ساوادا كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي إن "النمو يكتسب زخما في جميع أنحاء آسيا النامية، لكن تجدد تفشي كوفيد 19 يشكل تهديدا للتعافي".



وأضاف ساوادا أن "اقتصادات المنطقة تمضي في مسارات متباينة...مساراتها تتشكل على أساس مدى تفشي الفيروس محليا ووتيرة توزيع اللقاحات ومدى استفادتها من التعافي العالمي".



وذكر التقرير أن ارتفاع الصادرات يعزز بعض الاقتصادات فى آسيا والمحيط الهادئ، وأن التقدم فى تسليم لقاحات كورونا أسهم فى هذا الزخم.



وأضاف التقرير "لكن الجائحة مازالت تمثل أكبر خطر على المنطقة مع احتمالات تأخر توزيع اللقاحات أو تضرر النمو نتيجة ظهور بؤر جديدة كبيرة للفيروس".



وقال إن "المخاطر الأخرى تتضمن زيادة التوترات الجيوسياسية وحدوث اختناقات في الإنتاج و الفوضى المالية نتيجة تشديد شروط التمويل والآثار طويلة المدى مثل الدروس المطلوب تعلمها نتيجة غلق المدارس... فعلى الرغم من لجوء الدول إلى التعليم عن بعد، فإنه كان فعالا جزئيا لآن الكثيرين من التلاميذ لا يملكون أجهزة كمبيوتر ولا إنترنت".



في الوقت نفسه يتوقع التقرير نمو اقتصاد الصين التي شهدت أول ظهور لفيروس كورونا المستجد فيديسمبر 2019، وذلك بفضل الصادرات القوية والتعافي التدريجي للاستهلاك المحلي. ويتوقع التقرير نمو الاقتصاد بمعدل 1ر8% خلال العام الحالي ثم بمعدل 5.5% خلال العام المقبل.



وبالنسبة للهند وهي ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، فمن المتوقع نمو اقتصادها خلال العام المالي الحالي بنسبة 11% في ظل برنامج قوي لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، ولكن اتساع نطاق تفشي فيروس كورونا مؤخرا في الهند يهدد آفاق النمو خلال العام الحالي، بحسب

التقرير.