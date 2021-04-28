رفع 75 طن قمامة ومخلفات وأتربة من قرى المحلة

أكد حمدى صديق، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أنه تم رفع 75 طن قمامة ومخلفات وأتربة، من قرى المركز، من خلال حملات مكبرة للوحدات المحلية القروية بمعدات تلك الوحدات، وذلك خلال 24 ساعة.



وأوضح رئيس مدينة المحلة، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بقرى المركز، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

من جانبه شدّد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.



وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ضرورة التصدى لظاهرة النباشين بالشوارع بكل قوة ومنع أعمالهم التى تسيء للمظهر العام، وكذلك قيام عمال النظافة برفع أى تراكمات قمامة أولاً بأول على مدى الساعة، مشيرا الى أنه تم وضع مخطط لتقسيم شوارع الأحياء لرفع مستوى النظافة بها، مطالبا المواطنين بضرورة التعاون فى الحرص على النظافة العامة بوضع القمامة فى الصناديق والأماكن المخصصة لذلك، وفى الأوقات المحددة

فى إطار اهتمامات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربيه بالارتقاء بمنظومة النظافه بمدينة المحلة تابعت رئاسة مركز ومدينة المحلة أعمال التطوير والإصلاح بمصنع تدوير القمامة بطريق (المحلة / الجابرية) الذى قد شهد العديد من أعمال الإصلاح والتطوير.

وخلال هذه الأعمال تم صيانة كافة المكابس سواء الحديد أو البلاستيك وتغيير السيور بالكامل الخاصة بمفروزات التدوير وتركيب مواتير حركة جديدة وعمل جدار فاصل لقواديس التغذية مع صيانة غرف المفروزات والمرفوضات و«RDF» لخطي التشغيل سواء الغربال الخشن أو الخط الذي يتم تجديده مع صب أرضيات الغرف وتركيب مواتير مكبس المفروزات واستبدال خط المرفوضات المتهالك.



كما تم تغيير أسقف هناجر الخطوط مع صيانة الخط القديم، وتم رفع كميات كبيرة من التراكمات بساحة المصنع وحول خطوط التشغيل، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية للسور المحيط بالمصنع التى أوشكت على الانتهاء .



ومن الجدير بالذكر أنه تم تركيب كاميرات مراقبة لمتابعة العمل بجميع أنحاء المصنع والتحكم فيها عن بعد وإصلاح الميزان البسكول وتزويده بشاشات جديدة بجانب تشكيل فريق عمل داخل المصنع من صيانة وتشغيل وأمن وإدارة للعمل خلال ٣ ورديات، وفي انتظار التشغيل التجريبي للمصنع بعد اكتمال الأعمال.