الأربعاء 28 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 75 طن قمامة ومخلفات وأتربة من قرى المحلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد حمدى صديق، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أنه تم رفع 75 طن قمامة ومخلفات وأتربة، من قرى المركز، من خلال حملات مكبرة للوحدات المحلية القروية بمعدات تلك الوحدات، وذلك خلال 24 ساعة.


وأوضح رئيس مدينة المحلة، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بقرى المركز، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.
من جانبه شدّد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.


وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ضرورة التصدى لظاهرة النباشين بالشوارع بكل قوة ومنع أعمالهم التى تسيء للمظهر العام، وكذلك قيام عمال النظافة برفع أى تراكمات قمامة أولاً بأول على مدى الساعة، مشيرا الى أنه تم وضع مخطط لتقسيم شوارع الأحياء لرفع مستوى النظافة بها، مطالبا المواطنين بضرورة التعاون فى الحرص على النظافة العامة بوضع القمامة فى الصناديق والأماكن المخصصة لذلك، وفى الأوقات المحددة

فى إطار اهتمامات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربيه بالارتقاء بمنظومة النظافه بمدينة المحلة تابعت رئاسة مركز ومدينة المحلة أعمال التطوير والإصلاح بمصنع تدوير القمامة بطريق (المحلة / الجابرية) الذى قد شهد العديد من أعمال الإصلاح والتطوير. 

وخلال هذه الأعمال تم صيانة كافة المكابس سواء الحديد أو البلاستيك وتغيير السيور بالكامل الخاصة بمفروزات التدوير وتركيب مواتير حركة جديدة وعمل جدار فاصل لقواديس التغذية مع صيانة غرف المفروزات والمرفوضات و«RDF» لخطي التشغيل سواء الغربال الخشن أو الخط الذي يتم تجديده مع صب أرضيات الغرف وتركيب مواتير مكبس المفروزات واستبدال خط المرفوضات المتهالك.


كما تم تغيير أسقف هناجر الخطوط مع صيانة الخط القديم، وتم رفع كميات كبيرة من التراكمات بساحة المصنع وحول خطوط التشغيل، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية للسور المحيط بالمصنع التى أوشكت على الانتهاء .

ومن الجدير بالذكر أنه تم تركيب كاميرات مراقبة لمتابعة العمل بجميع أنحاء المصنع والتحكم فيها عن بعد وإصلاح الميزان البسكول وتزويده بشاشات جديدة بجانب تشكيل فريق عمل داخل المصنع من صيانة وتشغيل وأمن وإدارة للعمل خلال ٣ ورديات، وفي انتظار التشغيل التجريبي للمصنع بعد اكتمال الأعمال.

حمدى صديق رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية قمامه ومخلفات رفع الدكتور طارق رحمي

الأكثر قراءة

«الصحة العالمية»: 17 دولة مهددة بسيناريو جائحة كورونا الهندية

«فايزر»: علاج كورونا قد يكون جاهزًا العام المقبل

القبض على 7 عناصر إجرامية يتاجرون فى المخدرات بالمنوفية

حقيقة تحول أحمد مكي في مسلسل الاختيار 2

«مصر كابيتال» تطلق أكبر منصة للاستثمار في الرعاية الصحية

صاحب «لاب توب» حادث قطار بنها يبحث عن «الهارد»: خلاصة تعب 5 سنين (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د.إلهام سيف الدولة حمدان

(ريما) الإخوان.. والأعمال الفنية الوطنية

محمود خليل

خبيئة آدم (14).. أين ترقد عظام "الترجمان"؟

د. القس صفوت البياضى

مصر قلب الشرق الأوسط.. عريقة وعتيقة

مؤمن المحمدي

توتال توتال

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«قرار غاشم».. فلسطين: إغلاق الاحتلال لبحر غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي

فقه بني إسرائيل (6).. آمنوا بالإله واختلفوا على التلمود.. كيف تنظر الفرق اليهودية إلى العقيدة؟

الخارجية الفلسطينية تدين توزيع "مجلس بقعوت" قرارات هدم في الأغوار الشمالية