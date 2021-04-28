الأربعاء 28 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الصين تتوقع تجاوز حركة السفر الداخلية خلال مايو مستويات ما قبل كورونا

الصين
الصين

تتوقع الصين ازدهار الرحلات السياحية المحلية خلال الأسبوع المقبل مع سفر المواطنين خلال عطلات شهر مايو.

وبحسب تقديرات السلطات الصينية، فمن المتوقع سفر حوالي 250 مليون شخص في رحلات داخلية عبر الصين خلال موسم عطلة عيد العمال الذي يستمر 5 أيام بدءا من أول مايو المقبل.

وقال مكتب السياحة التابع لوزارة الأمن العام إن معدلات حجز الفنادق وتذاكر السفر للعطلة القادمة تجاوزت مستوياتها عام 2019 قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.

وكانت الصين قد فرضت إجراءات إغلاق وقيودا صارمة على حركة السفر، بعد ظهور فيروس كورونا في أوائل .2020

ومنذ الصيف الماضي أصبح الفيروس تحت السيطرة بدرجة كبيرة، حيث لم يتم تسجيل سوى بؤر صغيرة لانتشاره.

كما تعافى الاقتصاد  الصيني بقوة خلال النصف الثاني من العام الماضي، وتعافى قطاع السياحة الداخلية بقوة.

كانت الصين هي الاقتصاد الكبير الوحيد في العالم الذي سجل نموا خلال 2020، في حين عانت باقي الاقتصادات من الانكماش.

 

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم الاربعاء ، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 149 مليونا و 359 ألفا و 118 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 149 ألفا و 381  حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 127  مليونا و 040   ألفا و 432 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

الرحلات السياحية الصين عطلات شهر مايو السلطات الصينية فيروس كورونا

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