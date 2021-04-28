تحصيل 422 ألف جنيه مستحقات 5 مصريين بجدة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات 5 مواطنين مصريين، بلغت 101 آلاف و162 ريالًا سعوديًا بما يعادل 422 ألفًا و857 جنيهًا مصريًا تقريبًا.

وأوضح هيثم سعدالدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلَّف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات كل من المواطن المصري "محمود.ج.م.ع.أ" و"محمد.م.ع.أ" و"أحمد.ع.أ.ع" و"أشرف.م.ع.أ" و"عاطف.س.أس"، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها، ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولًا بأول.

وقال المتحدث الرسمي: إنه بمتابعة هذه الشكاوى مع الملحق العمالي وليد عبدالرازق، رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أكد أن المكتب نجح في التفاوض مع صاحب العمل "محمد.س.أ" في تنفيذ الحكم الصادر للمواطن المصرى "محمود.ج.م.ع" وتحصيل ١٤٢٦١ ريالًا سعوديًا قيمة المحكوم به للعامل، وتسليم جواز سفره والتعهد بإصدار تأشيرة خروج نهائي في موعد أقصاه ٢٠ سبتمبر المقبل.

وأضاف أن المكتب نجح في تحصيل قيمة مستحقات المواطن المصرى "محمد.م.ع.أ" المحكوم بها له وقيمتها ١٧١٦٦ ريالًا من إحدى شركات الدواجن، وتحصيل مستحقات المواطن المصرى "أحمد.ع.أ.ع" بمبلغ ٣١٢٣٥ ريالًا من إحدى الشركات التي يعمل بها العامل، ومستحقات المواطن المصري "أشرف.م.ع.أ" بمبلغ ١٦٠٠٠ ريال من أحد الفنادق، ومستحقات المواطن المصري "عاطف.س.أس" بمبلغ ٢٢٣٠٠ ريال من إحدى شركات التجارة والمقاولات بجدة.

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزير القوى العاملة محمد سعفان، على مدار الساعة يوميًا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.