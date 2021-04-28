الأربعاء 28 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق يتاجر في المخدرات بالمعادي

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه في اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمعادى. 

 

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق.

 

وأسندت النيابة العامة للمتهم، تهمة حيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار، بدائرة قسم المعادى.

 

وشهد معاون مباحث قسم المعادى، أنه و بالحصول على إذن النيابة الصادر الصادر، تمكنت مباحث المعادى من ضبط المتهم حال استقلاله سيارة ملاكى، وبتفتيشها عثر أسفل مقعد قائدها على كيس بلاستيكي أسود اللون يحتوى على 4 قطع كبيرة لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالى، وبمواجهته أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة ترويج تجارته.

 

عقوبة الاتجار في المخدرات

 

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات “عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية”.

 

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

جنايات القاهرة السجن المشدد المواد المخدرة المعادى التجمع الخامس

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