«مصر كابيتال» تطلق أكبر منصة للاستثمار في الرعاية الصحية

بقيمة 380 مليون دولار

أعلنت مصر كابيتال - الذراع الاستثماري لبنك مصر، وشركة «Elevate Private Equity» المدير الاستراتيجي لمجموعة مراكز ومعامل النيل، اليوم الأربعاء، عن إطلاق منصة «Nile Misr Healthcare»، للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية بقيمة 380 مليون دولار.

وتم تأسيس المنصة بمقومات إدارية فعالة مبنية على الخبرات الاستثمارية والطبية والتشغيلية الرائدة لشركة «Elevate Private Equity» وشركة مصر كابيتال، حيث ستدار المنصة بغرض البحث عن الفرص الاستثمارية الجذابة في مختلف مجالات قطاع الرعاية الصحية من مستشفيات وتصنيع الدواء والتعليم الطبي مرورًا بالخدمات الطبية الرقمية، وذلك في مصر وافريقيا. وتمتلك شركة «Elevate Private Equity» سابقة أعمال مشرفة في الإدارة الاستراتيجية لمجموعة مراكز ومعامل النيل، حيث نمت المجموعة بمعدل سنوي مركب يتجاوز 38% لتصبح الأسرع نموًا بين كيانات الرعاية الصحية في جمهورية مصر العربية خلال الأربع أعوام الماضية.

وصرح عاكف المغربي رئيس مجلس إدارة مصر كابيتال ونائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن الاستثمار المسؤول يأتي على رأس أولويات بنك مصر وشركة مصر كابيتال، لاسيما الاستثمارات ذات القيمة المضافة على المجتمعات التي تعمل بها الشركة، لافتًا أن قطاع الرعاية الصحية يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة التي من شأنها أن ترتقي بجودة حياة المواطنين، كما أن الاستثمار بهذا المجال يتوافق مع الهدف الثالث من أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومبادئ الاستثمار المسئول لتحقيق أهداف عام 2030.

وتعليقًا على إطلاق المنصة، صرح خليل البواب الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال أن نمو الطبقة المتوسطة واستمرار توسع القطاع الخاص في تقديم خدمات التأمين الطبي، فضلاً عن إطلاق الحكومة المصرية لمنظومة التأمين الصحي الشامل لتغطية كافة المواطنين خلال 15 عام كلها عوامل تجعل من توقيت إطلاق المنصة بالشراكة مع شركة «Elevate Private Equity» مناسبًا جدًا لاقتناص الفرص الاستثمارية التي ينبض بها قطاع الرعاية الصحية في مصر.

ولفت إلى أن المنصة تهدف للاستثمار في قارة افريقيا لما تمتلكه من مقومات استثمارية جذابة، حيث تمتلك قاعدة سكانية يفوق تعدادها المليار نسمة بالتوازي مع توقعات اخر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بأن الناتج المحلي لدول جنوب الصحراء سينمو بواقع 4% بنهاية عام 2022، فضلاً عن أن الاستثمار في الرعاية الصحية يأتي بمردود مباشر على مسيرة التنمية الاقتصادية في القارة الافريقية بوجه عام.

ويهدف مديري المنصة إلى الانتهاء من الإغلاق الأول بقيمة 150 مليون دولار بنهاية الربع الأول من عام 2022 وذلك بعد الاستثمار المبدئي من قبل بنك مصر ومساهمة شركة «Elevate Private Equity». وسيقوم الدكتور طارق محرم بمهام الرئيس التنفيذي للمنصة، نظرًا لخبراته التي تربو على 14 عام في إدارة وتطوير وتنمية الكيانات الطبية في مصر.

ومن جهته صرح الدكتور طارق محرم الرئيس التنفيذي لشركة «Elevate Private Equity» والرئيس التنفيذي للمنصة أن الشراكة تحقق تكامل بين الخبرات الإدارية والتقنية والاستراتيجية لشركة «Elevate Private Equity» مع الدراية المالية وسابقة أعمال مصر كابيتال في هيكلة الصفقات، مما سيثمر عن تحقيق مردود إيجابي على مختلف مجالات قطاع الرعاية الصحية بشكل عام، خاصةً وأن قطاع الرعاية الصحية في الأسواق المستهدفة متجزئ بشكل كبير وهو ما يتيح الفرصة لدمج العديد من الشركات لتحقيق قيمة مضافة في هذا القطاع الحيوي من خلال خلق كيانات تقدم خدمات طبية عالية الجودة لشريحة أكبر من الجمهور سواء في مصر أو جنوب الصحراء الافريقية، وأيضًا تحقيق مردود إيجابي على نطاق اقتصادي أوسع مع تحقيق عوائد جذابة للمستثمرين.

وأضاف أن المنصة تدار من قبل خبراء في كافة مجالات الرعاية الصحية والاستشارات المالية ومجموعة من خبراء الاستثمار المدعومين من بنك مصر، أحد أعرق البنوك في افريقيا

يذكر أن المنصة من المتوقع أن تدخل في اتفاقية بيع وشراء في خلال أسابيع معدودة فور الانتهاء من الإجراءات والموافقات اللازمة. والجدير بالذكر أن شركة ارنست أند يونج قامت بدور المستشار الضريبي والمالي وقام مكتب ألايانس ومكتب الكامل للاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني لشركة مصر كابيتال ش.م.م. بينا قامت شركة ليفريج والدكتور خالد موسى بدور المستشار المالي والمستشار القانوني على التوالي.