الأربعاء 28 أبريل 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

في حملات خلال 24 ساعة

ضبط 12854 شخصا لعدم ارتداء الكمامة

حملات وزارة الداخلية
حملات وزارة الداخلية

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة  عن ضبط 12854 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ12801 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 53 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

 كما تم تحرير 826 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق وضبط 271 قضية فى مجال منع تداول  الشيشة، بإجمالي مضبوطات 2016 شيشة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

 

يأتي ذلك استكمالا لدور وجهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية  من خلال حملاتها، حفاظا  على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

جديد على مجلس الوزراء وزارة السوق الداخلية حماية مصر

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