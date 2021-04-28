الأربعاء 28 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: تدريب 102 ألف على مهن حرة بـ27 محافظة

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة المشتغلين بشكل دائم بلغ 68,3% خلال عام 2020 من إجمالي المشتغلين (15 سنة فأكثر) مقابل 66,2 % خلال عام 2019 . 


وبلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور 65,0%، بينما بلغت 88,0 % للإناث خلال عام 2020.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى انخفاض نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية إلى 44,7% خلال عام 2020 من إجمالي المشتغلين (15 سنة فأكثر) مقابل 45,2 % خلال عام 2019. 

 

وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية بين الذكور 40,2%، بينما بلغت 71,4 % للإناث خلال عام 2020 .


كما بلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي 97,2% ، بينما بلغت 34,5% فى القطاع الخاص داخل المنشآت خلال عام 2020.

كما أظهرت بيانات الإحصاء انخفاض نسبة المشتغلين المشتركين في التأمين الصحي 39,1 % خلال عام 2020 من إجمالي المشتغلين ( 15 سنة فأكثر ) مقابل39,3 % خلال عام 2019 . 


وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمين الصحي بين الذكور 34,0%، بينما بلغت 69,4% للإناث  خلال عام 2020 .

وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمين الصحي في القطاع الحكومي 96,9%، بينما بلغت 26,7% في القطاع الخاص داخل المنشآت  خلال عام 2020.
 

وسجل متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر (40,1 ساعة) .


وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور (40,8 ساعة ) مقارنة بـ  (35,9 ساعة ) للإناث.
 

وبلغ أعلى متوسط لعدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في تجارة الجملة والتجزئة بمتوسط (46,3ساعة)، ثم العاملين في الصناعات التحويلية بمتوسط (43,7 ساعة ) ويليها أنشطة خدمات الغذاء والإقامة بمتوسط (43,6 ساعة).
 

كما بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع العام والأعمال بمتوسط ( 42,0 ساعة ) ثم العاملين في القطاع الخاص بمتوسط ( 41,1 ساعة ).

 

وتم تدريب 102106 متدربا على مهن مطلوبة فى سوق العمل فى (770) مركز تدريب فى (27) محافظة .

الاحصاء مشتغلين أجر خلال ساعات العمل تدريب

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