ضبط 920 مخالفة عدم ارتداء كمامة و1109 شيشة وغلق 64 مقهى بالقليوبية

ضمن حملات تفتيشية خلال أسبوع

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدن بنها وحي غرب وشرق شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن إجمالي المخالفات اعتبارا من الخميس الماضي حتى الآن، أسفرت عن ضبط 1109 شيشة، وتحرير 920 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة، وغلق 64 مقهى.

و بدأت الجولة بمدينة بنها لمتابعة أعمال تشجير وتجميل الجزيرة الوسطي أمام منطقة المجلس الشعبي المحلي، حيث تم تجميل الجزيرة وزراعتها بأشجار الزينة المختلفة وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير مدينة بنها موجها بزيادة عدد المقاعد المخصصة لجلوس المواطنين لتكون متنفسا لأهالي المدينة.

- حملة لاسترجاع حرم الطريق وإزالة التعديات عليه



كما قام محافظ القليوبية بحملة على معارض السيارات والمخازن والورش على الطريق الزراعي بمدينة بنها، و وجه بإغلاقها واسترجاع حرم الطريق والحفاظ عليه من أي تعديات، مؤكدا أنه لن يسمح بأي منشأ مخالف علي طول الطريق الزراعي بالمحافظة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وتابع المحافظ الجولة بحي غرب شبرا الخيمة حيث تفقد المحافظ شارع أحمد عرابي لمتابعة أعمال النظافة، مطالبا بزيادة عدد الصناديق ومنع المواطنين القاء القمامة بالشارع خارج الصناديق وتحرير محضر لأي مواطن يلقي القمامة بالشارع، مؤكدا علي ضرورة تفعيل الجمع السكني لمنع هذه الظاهرة وجمع القمامة من المنبع، وشدد على تكثيف اعمال رفع التراكمات وعمل ثلاث نوبتجيات للحد من انتشار القمامة بالشوارع.

- التشديد على التزام المحلات والمقاهي بمواعيد الغلق

كما تابع "الهجان" تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والتزام المحال التجارية بالغلق في المواعيد المحددة، كما تم المرور علي الكافيتريات لمتابعة أي مخالفات.، موضحا أنه لن يتم التهاون في أي مخالفة وسيتم اتخاذ اقصي العقوبات علي المخالفين موكدا أنه لن يسمح بتشويه المنظر الجمالي والحضاري وأي شيء يعوق الحركة المرورية، أو يتضرر منه المواطن وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام سواء بإشغال أو تشويه وتحقيق الانضباط داخل شوارع المدينة.

- تفقد الإجراءات الاحترازية بموقف سيارات مسطرد

وفي حي شرق شبرا الخيمة تفقد المحافظ موقف سيارات مسطرد للتأكد من التزام السائقين والركاب بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حيث تم تحرير محاضر لعدد من السائقين والمواطنين غير الملتزمين مشددا علي استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات نظافة وتطهير السيارات، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين مؤكدا على سحب تراخيص سيارات السرفيس والاجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة لعدم ارتداء الكمامة.

كما تم شن حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية أسفرت عن تحرير 200 محضر مخالفة لعدم ارتداء الكمامة، كما تم المرور علي المطاعم والكافيهات والصيدليات والمحلات التجارية والتنبيه علي المواطنين وأصحاب المحلات بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، واستخدام الكمامات والكحول والتباعد الاجتماعي

فيما تم شن حملات تفتيشية مفاجئة على بعض المقاهي والكافتيريات، للتأكد من الالتزام بالقرارات الصادرة، و تم ضبط 221 شيشة و مصادرتها ، وغلق 13 مقهى مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.