وكيل تعليم مطروح يتابع التدريب العملي لطالبات أول فصل للمشغولات اليدوية

تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، فعاليات التدريب العملي لطالبات أول فصل للمشغولات اليدوية البدوية بوحدة التدريب علي المشغولات الصوفية بقرية القصر، والذي يأتي بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح وتنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وتابع وكيل تعليم مطروح فعاليات الامتحان العملي متفقدا الخطوات العملية الخاصة بصناعة المنسوجات والمفروشات البدوية اليدوية، مشيدا بالاهتمام بالجوانب العملية بالفصل.

جاء ذلك بحضور نبيل نجيب مدير التعليم الفني ومسئولي التعليم الصناعي.

وأكد وكيل تعليم مطروح أن تدشين فصل المشغولات هذا العام يعد إحياء للصناعات البيئية اليدوية التي تتسم بها المحافظة.

وكان أعلن عاطف سلامة وكيل تعليم مطروح جاهزية تعليم مطروح لامتحان شهر أبريل لصفوف النقل في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وأضاف وكيل تعليم مطروح أن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي سيؤدون الامتحان المجمع ورقيا علي مدار الأيام الثلاث القادمة فترة صباحية للصف الأول والمسائية محددة للصف الثاني الثانوي.

وأوضح أن امتحان أبريل لصفوف نقل الابتدائية والإعدادية ستكون ورقة مجمعة بنفس نظام امتحانات الفصل الدراسي الأول وامتحان الشهر الفائت شاملة أسئلة اختيار من متعدد للخمس مواد الأساسية من منهج شهر مارس بذات الضوابط الواردة بالكتاب الوزاري الدوري رقم 1 بتاريخ 18 فبراير 2021 والكتاب الدوري رقم 5 بتاريخ 8 مارس 2021.

وأشار إلى أنه وجه لموجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل أن تكون أسئلة الامتحان المجمع في مستوي الطالب المتوسط وبعيداً عن أي نواحي ذات صبغة دينية أو سياسية كذلك تم التأكيد علي مديري الإدارات التعليمية بمواصلة الالتزام بكافة الضوابط الامتحانية التي تم تنفيذها خلال امتحان الترم الاول والالتزام بالاعداد المقررة بمعدل 14 طالب في اللجنة الواحدة وارتداء الطلاب والمعلمين الكمامات الطبية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المحكمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد حرصا علي توافر كافة عوامل الصحة والسلامة لأبنائنا الطلاب وكافة المشاركين في أعمال الامتحانات.