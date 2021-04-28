الأربعاء 28 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

منال محيي الدين لـ«الدستور»: جمهور قبة الغوري «سميِّع»

منال محي الدين
منال محي الدين

استضاف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، مساء أمس، عازفة الهارب الفنانة منال محيي الدين، وفرقتها "أنامل شرقية"، ضمن البرنامج الثقافي والفني.

وأعربت محيي الدين، عن بالغ سعادته لعودة الحفلات مرة أخرى بعد انقطاع دام لعام بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم، وحصد العديد من الأرواح، وتسبب في وقف الحفلات وغيرها من الأمور.

وأضافت في تصريحات لـ"الدستور"، أنها تحب كثيرًا حفلاتها التي تُقام في قبة الغوري لأن الحضور يكون مدرك جيدًا لقيمة الموسيقى، أي بمعنى إنهم "سميعة"، وهي تسعد بالعزف لهم دائما بحسب وصفها.
وتمنت عازفة آلة الهارب زوال هذه المحنة التي تمر بها البلاد، دون خسائر بشرية واقتصادية فادحة، لتعود الحياة إلى طبيعتها، خاصةً أنها تشتاق إلى الجمهور بشكل كبير ولا يحول بينهم سوى فيروس كورونا.

مقطوعات عزفتها منال محيي الدين 

قدمت عازفة آلة الهارب منال محيي الدين مع فرقتها "أنامل شرقية" مجموعة من أجمل المقطوعات الموسيقية للموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، محمد فوزي،  بليغ حمدي، وسيد درويش منها: " عزيزة"،  "نسم علينا الهوي"، "ميس الريم"  " يا مامة بيضاء"، بالإضافة إلى كوكتيل لأشهر أغاني اسمهان، وليلي مراد،  وموسيقى عزيزة.
وشدد الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس الصندوق، على أن حفلات صندوق التنمية هذا العام تأتي في ظل إجراءات وقائية واحترازية مشددة، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وشكرت العازفة منال محي الدين فرقتها "انامل شرقية" على تواجدهم، وتقديمهم أروع المقطوعات الموسيقية، قائلًة: “هم الأساس والدعم، والجمهور بيقدرهم كويس، وبيعرف يستمع بيهم، وبفنهم، وأنا كمان بحبهم جدًا، وبحب إخلاصهم وحبهم للفن". 

حفلات مسرح الغوري برمضان 

احتفاليات هذا العام أكثر من 70 فعالية، بين حفلات غنائية، عروض مسرحية، ورش فنية، عروض حكي، شعر، بالإضافة إلى عروض التنورة والنيل للآلات الشعبية وفرق الطبول النوبية.

جدير بالذكر أن فعاليات القطاع تقام في 11 مركزًا للإبداع في القاهرة والإسكندرية، وتتضمن حفلات غنائية وموسيقية، ومعارض فنون تشكيلية وخطا عربيا، ومعرضًا للحِرف التقليدية، وورشًا فنية للأطفال، وعروضًا مسرحية وسينمائية.

عازفة آلة الهارب منال محي الدين قبة الغوري رمضان

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