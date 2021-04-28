الأربعاء 28 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لتلافي تأثيرات نقص السوائل وتأثر الجسم بالصيام

للوقاية من كورونا.. مزيج من المشروبات لتقوية المناعة في رمضان

عصائر
عصائر

يتأثر الجسم في الفترة الحالية مع دخول الصيف وخاصة في شهر رمضان بسبب الصيام، لهذا يجب الاهتمام بتناول غذائي صح غني بالفيتامينات والمعادن، لزيادة المناعة لديك من أجل الوقاية وتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب موقع “healthline ” نرصد مجموعة من من المشروبات لتعزيز المناعة  لمواجهة فيروس كورونا، وإليك مجموعة من الوصفات التالية المليئة بالعناصر الغذائية الأساسية للصحة اليومية أو لمحاربة الفيروسات، وزيادة المناعة لمحاربة العدوي ضد الفيروس 

- البرتقال والجريب فروت والحمضيات 

تحتوي الحمضيات على  فيتامين سي الذي له خصائص مضادة للأكسدة،  والتي تحمي خلاياك من المواد التي تضر بالجسم، و يمكن أن يؤدي نقص فيتامين سي إلى تأخر التئام الجروح وضعف الاستجابة المناعية، وعدم القدرة على مكافحة العدوى بشكل صحيح.

- تفاح أخضر وجزر وبرتقال

يعد الجزر والتفاح والبرتقال مزيجًا ناجحً، لمساعدة جسمك على حماية نفسه ومحاربة العدوي، ويمنحك التفاح والبرتقال فيتامين سي، وفيتامين أ ، وهما ضروريان أيضًا لنظام المناعة الصحي.

- البنجر والجزر والزنجبيل والتفاح

يعتبر من هذا المزيج  “ البنجر والجزر والزنجبيل والتفاح ” من أفضل المشروبات التي تقوي المناعة، لأنه يحتوي علي عدد كبير من الفيتامينات التي تساعد علي تقوية المناعة.

- الطماطم

من أفضل المشروبات لتقوية المناعة هي عصير الطماطم والذي يعزز من مناعة الجسم وتجعله قادرا علي مقاومة الفيروس، ويجب التأكد من أن عصير الطماطم طازج، ولا يحتوي على الكثير من المكونات المضافة لذلك يجب صنعه بنفسك.

 

- فراولة وكيوي

تعتبر الفراولة والكيوي من الخيارات الصحية الأخرى، التي يمكن تضمينها في المشروبات المليئة بفيتامين سي ود، والتي  تعمل علي زيادة المناعة لديك.

 

- فراولة ومانجو

يعد عصير المانجو الفراولة من أكثر المشروبات التي تعزز المناعة، والتي يجب تناولها بشكل مستمر لزيادة المناعة لديك.

 

- البطيخ والنعناع

ليس البطيخ غنيًا فقط بفيتامين C والأرجينين الذي يمكن أن يقوي جهاز المناعة لديك ، ولكنه يساعد أيضًا في تخفيف وجع العضلات يعد وجع العضلات من الأعراض الشائعة للأنفلونزا ، خاصة عند كبار السن.

 

- التفاح الأخضر والخس واللفت

يعد مكس العصير الأخضر “ التفاح والخس واللفت” الذي يحتوي على الخضار مصدر قوة للعناصر الغذائية التي تعزز نظام المناعة ، ومحاربة فيروس كورونا بشكل كبير.

كورونا زيادة المناعة فيروس الفيتامينات

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