الأربعاء 28 أبريل 2021
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وائل لطفى

عالم

بريطانيا: إعطاء 47 مليون جرعة من لقاحات كورونا المتسجد

إعطاء 47 مليون جرعة من لقاحات كورونا في بريطانيا

كورونا
كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، أنه جرى إعطاء 47 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.
 

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ512 ألفًا و497 جرعة في اليوم الواحد. 

وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين ثلاثة أشهر.


وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 18 أسبوعًا.
 

وأفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وصل إلى 4.43 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 127 ألفًا و705 حالات حتى الآن.
 

ومضى قرابة عام و12 أسبوعًا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.
 

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، أنه جرى إعطاء 46.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.


وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ509 آلاف و360 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين ثلاثة أشهر.


وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 18 أسبوعًا.


وأفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وصل إلى 4.42 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 127 ألفًا و688 حالة حتى الآن.


ومضى قرابة عام و12 أسبوعًا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.


يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

جامعة جونز هوبكنز كورونا فيروس كورونا لقاحات كورونا بريطانيا

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