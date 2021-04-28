إسبانيا: إعطاء 15 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، أنه تم إعطاء إجمالي 15 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.



ويُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بـ408 آلاف و406 جرعات في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد أربعة أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.



وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في إسبانيا قبل نحو 16 أسبوعا.



وأفادت البيانات بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا بلغ 3.5 مليون، وعدد الوفيات المرتبطة بالوباء إلى 77 ألفا و855 حالة.



ومر نحو عام و12 أسبوعا على تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في أسبانيا.



يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.



لقاحات كورونا حول العالم



وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو 10.62 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وروسيا وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.