كوريا الجنوبية تسجل 775 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء، تسجيل 775 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، عن المركز القول إن من بين حالات الإصابة الجديدة 754 حالة عدوى محلية لترتفع حالات الإصابة إلى 120 ألفا و673 حالة.



وتعد هذه أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ السبت الماضي، عندما تم تسجيل 785 حالة إصابة.



وسجل المركز حالة وفاة واحدة بالفيروس، لترتفع حالات الوفاة بالفيروس إلى 1821 حالة.



وقد حصل حتى الآن مليونان و596 ألفا و769 مواطنا أي ما يعادل 5% من تعداد السكان على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، بارتفاع بواقع 175 ألفا و794 مقارنة بأمس الثلاثاء.

وحصل 148 ألفا و282 مواطنا أي ما يعادل 0.3% من تعداد السكان على الجرعتين، بارتفاع بواقع 21 ألفا و776 مواطنا مقارنة بأمس.

إصابات كورونا حول العالم



أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 147.8 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول

العالم 10.62 مليار جرعة.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 148 مليونا و 733 ألف حالة.



كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 86 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و132 ألف حالة

لقاحات كورونا حول العالم



وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو 10.62 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.