الأربعاء 28 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الصحة

«فايزر»: علاج كورونا قد يكون جاهزًا العام المقبل

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

قال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، إن الدواء المضاد لمرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا، والذي يؤخذ عن طريق الفم، قد يكون جاهزًا العام المقبل.

وأعرب بورلا- في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء- عن أمله في إنتاج هذا الدواء بحلول نهاية العام "إذا سارت الأمور على ما يرام، واعتمدنا نفس السرعة التي نطبقها".


وأضاف بورلا أن شركة "فايزر" تعمل على اثنين من مضادات الفيروس، أحدهما عن طريق الفم والآخر عن طريق الحقن، وبدأت الشركة مرحلة مبكرة من التجارب السريرية لعقار الفم أواخر الشهر الماضي، ويمنع الدواء البروتياز، وهو إنزيم مهم يحتاج الفيروس إلى إعادة إنتاجه.


وتابع بورلا: "نولي اهتمامًا خاصًا للدواء عن طريق الفم لأنه يوفر العديد من المزايا، إحداها هو أنك لست بحاجة للذهاب إلى المستشفى للعلاج، فيمكنك الحصول عليه في المنزل"، كما قال أيضًا إن الدواء يمكن أن يكون "وسيلة فعالة أكثر ضد الطفرات المتعددة" للفيروس.


وأشار بورلا إلى أن الشركة سيتوفر لديها المزيد من الأخبار بشأن هذا التطور في وقت لاحق من صيف هذا العام، وطورت شركة فايزر اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" بالاشتراك مع شركة الأدوية الألمانية بيونتيك، والذي منحته إدارة الغذاء والدواء ترخيصًا طارئًا في ديسمبر، وهو أحد اللقاحات الثلاثة ضد المرض المعتمدة حاليًا للاستخدام في الولايات المتحدة.


إصابات كورونا حول العالم


وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 147.8 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 10.62 مليار جرعة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 86 مليونًا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى ثلاثة ملايين و132 ألف حالة.

 

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