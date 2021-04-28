النفط يهبط مع تزايد مخاوف الطلب بفعل أزمة الهند

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، وذلك في ظل انتشار فائق السرعة لحالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في الهند، وزيادة فاقت التوقعات لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، وهو ما طغى على الثقة التي أبدتها أوبك وحلفاؤها في تعاف قوي للطلب العالمي على الوقود.



ونزلت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات بما يعادل 0.05% إلى 66.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 0525 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد زيادة 1.2% أمس الثلاثاء.



وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات أو 0.08% إلى 62.89 دولار للبرميل بعد ارتفاع 1.7% أمس.



يلقي الانتشار السريع جدًا لحالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، واليابان والبرازيل بظلال من الشك على تعافي الطلب على المدى القريب ويثبط معنويات السوق.



في غضون ذلك، أفاد مصدران بأن معهد البترول الأمريكي رصد زيادة في مخزونات النفط الخام إلى 4.319 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما يفوق كثيرا الزيادة التي أشارت إليها تقديرات المحللين في استطلاع رأي أجرته رويترز.



ومن المقرر صدور بيانات المخزونات الأسبوعية عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي تحظى بمتابعة عن مزيد من الكثب الساعة 1430 بتوقيت جرينتش اليوم.



وقال موراي أوتشينكلوس المدير المالي لبي.بي في مكالمة مع محللين لإعلان نتائج أعمال الربع الأول من العام أمس "لا يزال هناك فائض نفطي مقلق كبير تعكف أوبك+ على التعامل معه في الوقت الحالي ولا يزال هناك الكثير من عدم اليقين في الأجواء في ظل الجائحة".



من المقرر أن تظل أوبك وروسيا وحلفائهما متمسكين بخطط التخفيف التدريجي لقيود إنتاج النفط من مايو إلى يوليو وسط توقعات متفائلة بتعافي الطلب العالمي.



وسيعيد ذلك 2.1 مليون برميل يوميًا إلى السوق من مايو إلى يوليو، مما يقلص مقدار التخفيضات إلى 5.8 مليون برميل يوميًا.