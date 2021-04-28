بدء امتحان «رابعة ابتدائي» و«أولى إعدادي» و«أولى ثانوي»

بدأ منذ قليل، طلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي، امتحان نهاية العام الدراسي الحالي، كما بدأ طلاب الأول الثانوي، باقي امتحاناتهم المجمعة في آخر أيام امتحانات صفوف النقل.

يؤدي الطلاب الامتحانات بنظام الامتحانات المجمعة متعددة التخصصات بنظام اختيار من متعدد .

وبدأت المدارس الابتدائي والإعدادي والثانوي، في إعطاء الطلاب امتحان المواد خارج المجموع، لحلها من المنزل وإعادة إرسالها للمدرسة، وفقا للجدول الذي تحدده كل إدارة تعليمية .

على صعيد آخر، تستكمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادات امتحانات الثانوية العامة العام الدراسي 2020/2021.

وأعلنت الوزارة، عن آخر موعد لتسليم الاستمارات الثانوية العامة، مشيرة إلى أن الخميس 6 مايو 2021 هو آخر يوم لتسليم الاستمارات.

وأصدرت الوزارة تعليمات بشأن استلام الاستمارات لطلاب الثانوية العامة، على أن تشتمل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالطالب على ثلاث استمارات (الاستمارة الإلكترونية - الإقرار - تحقيق الشخصية ورقم الجلوس - الإقرار الخاص بالمنازل- الإقرار الخاص بالراسبين) مع ضرورة توقيع الطالب وولي أمره على الإقرارات وتعتمد من المدرسة، بالإضافة إلى وجود استمارة “150 د” إلكتروني وتعتمد من المدرسة، وأصل شهادة ميلاد حديثة + صورة ضوئية منها، وصورة بطاقة الرقم القومي وولي أمره، و3 صور حديثة مقاس 4 * 6 بشرط أن تكون مطابقة لصورة الإستمارة الإلكترونية، ويكتب على كل صورة اسم الطالب بالكامل من الأمام إلى الخلف وتختم من الخلف بخاتم الشعار، وطابع دعم تعليمي فئة 10 جنيهات.

وشددت الوزارة على ضرورة مراجعة المرشد التعليمي للمدرسة البيانات من حيث مواد التخصص واللغة الأولى، واللغة الثانية - الديانة - المواد المترجمة- مواد الرسوب، وكذلك توضيح اللغة الأولى ولو كان الطالب المعفى من اللغة الثانية يرفق صورة من طلب الإعفاء باستمارة التقدم.. موضحًا به الشعبة والمواد التخصصية التي يريد أن يؤدي الامتحان بها.



كما شددت على طلاب مدارس اللغات تحديد المواد المترجمة التي يريدون أداء الامتحان فيها.

وبالنسبة للطلاب الراسبين، حدد الوزارة أن يتم سداد مبلغ 18 جنيهًا نظير استخراج بيان درجات للطلبة الراسبين وتقوم المدرسة بتجميع الطلاب في حوالة واحدة باسم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات.

وبالنسبة لطلاب المدارس الخاصة والخدمات والمنازل المستجدين يتم تسجيل الاستمارة بمعرفة الطلاب من المدرسة، بالإضافة إلى إرفاق بيان نجاح للصف الثالث الإعدادي والأول والثاني الثانوي، ويتم التصديق عليها من شئون الطلبة بالمديرية، ويتم تجميع كل 20 إيصال سداد الخاص برسم الامتحان في كشف مجمع ويتم إرفاقها معا وإضافة الرقم القومي لكل طالب.

وبالنسبة للطلاب الذين سددوا رسوم الامتحانات 202 جنيه، ويتم تحصيل مبلغ 8 جنيهات من الطلاب وسوف يتم سدادها بقسيمة مجمعة من المدرسة فور طلبها منهم بالنسبة للسنة الأولى والسنة الثانية، ومبلغ 410 بالنسبة للسنة الثالثة والرابعة.