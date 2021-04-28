هولندا: إعطاء 5.29 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، أنه تم إعطاء 5.29 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في هولندا حتى الآن .



وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بـ 366 ألفا و797 جرعة في اليوم.

ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا شهرا لتطعيم 75 % من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 16 أسبوعا.



ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 1.5 مليون، والوفيات إلى 17 ألفا و328 .



وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام وثمانية أسابيع.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.



هولندا تبدأ رفع الإغلاق الصحى المفروض منذ 4 أشهر

كما أعلنت هولندا اتخذها خطوة كبيرة نحو العودة للحياة الطبيعية قبل جائحة كورونا، مع رفع العديد من القيود المفروضة للمساعدة على الحد من تفشي الفيروس في البلاد بدءًا من اليوم الأربعاء.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية ، سيتمكن المواطنون من التجول في الشوارع ليلًا مرة أخرى مع رفع حظر التجول المسائي المفروض فييناير بالكامل، في حين سيُسمح بإعادة فتح المطاعم في ظل شروط معينة.

كما سيتمكن الهولنديون من استقبال زائرين اثنين إلى منازلهم بدلًا من زيارة شخص واحد فقط.

واختارت الحكومة الهولندية برئاسة مارك روته تخفيف القيود على الرغم من الأعداد المرتفعة باستمرار للحالات والتحذيرات الصادرة عن مجلسها الاستشاري العلمي بشأن الفيروس.

ومع ذلك، تتوقع الحكومة أن تنخفض أعداد الإصابات سريعًا؛ بسبب العدد المتزايد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم.