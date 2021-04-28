9590 إصابة جديدة و441 وفاة بكورونا في أوكرانيا

سجلت أوكرانيا 9 آلاف و590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى مليونين و47 ألفا و838 حالة.



وأفادت السلطات الصحية - وفق ما أوردته صحيفة “يوكرنفورم” الأوكرانية اليوم الأربعاء- بأنه خلال الفترة نفسها، سجلت البلاد 441 حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بالفيروس التاجي، ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 43 ألفا و391 شخصا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى مليون و616 ألفا و891 شخصا بعدما تماثل 20 ألفا و61 شخصا للشفاء خلال الساعات الماضية.



أكثر من ألف شكوى من آثار جانبية للقاحات كورونا

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية عن تلقيها أكثر من ألف شكوى عن الآثار الجانبية للقاحات المستخدمة في البلاد ضد فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال مركز الخبراء الحكومي التابع للوزارة في بيان له، إن المنظومة الآلية تلقت 1045 بلاغا بشأن الآثار الجانبية للقاحات منذ بدء حملة التطعيم.

ويشار إلى أن معظم تلك الحالات “1043 حالة” متعلقة بلقاح "كوفيشيلد" الذي قامت بتطويره شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية، وحالة واحدة لكل من لقاحي "سينوفاك" الصيني، و"فايزر" الأمريكي.

يذكر أنه منذ بدء حملة التطعيم في أوكرانيا تلقى 539 ألفا و126 شخصا لقاحا ضد فيروس كورونا.

كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو “كوفيد-19” ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم الأربعاء، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 149 مليونا و 359 ألفا و 118 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 149 ألفا و381 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 127 مليونا و400 ألف و432 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



أعراض الإصابة بكورونا



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.