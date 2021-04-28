نشاط السيسي والشأن المحلي يتصدران اهتمامات الصحف

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، كما تناولت باهتمام عددًا من أخبار الشأن المحلي.



ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس: توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا أولوية في علاقاتنا مع الشركاء العالميين" ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أهمية دور كوريا الجنوبية كشريك تنموي فاعل في مصر، قائلا إن الدولة تتطلع إلى إقامة تعاون استراتيجي مع شركة «هيونداي روتم» الكورية الجنوبية في العديد من المجالات الصناعية، خاصة في قطاع الصناعات الثقيلة، التي تعتمد علي كثافة العمالة والتكنولوجيا المتقدمة.



وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس، يونج باي لي، الرئيس التنفيذي لشركة «هيونداي روتم» الكورية العالمية، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والسفير هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة.

وشدد الرئيس السيسي على أن مبدأ توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلي مصر هـو أحـد أولويات الدولة مع الشركاء العالميين، وعامل تفضيلي في التعاقدات على تنفيذ المشروعات الصناعية، ولا سيما في ضوء امتلاك مصر حاليا جميع المقومات لتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا المتطورة بأكبر نسبة ممكنة، وهو الأمر الذي يفتح آفاقا واسعة لتصدير منتجات الشركة إلى دول المنطقة والقارة الإفريقية، نظرا للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر.



ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الاجتماع استعرض التعاون مع شركة “هيونداي روتم” في توطين صناعة القطارات، بما في ذلك نظم الإشارات والاتصالات ومعدات التحكم والقيادة، كذلك فرص التعاون في مجال الطاقة، خاصة إنتاج “الهيدروجين الأخضر”، لاستغلال موارد مصر الطبيعية من الطاقة الجديدة والمتجددة، واستخدامها طاقة نظيفة كوقود للقطارات.

من جهته، استعرض الرئيس التنفيذي للشركة الكورية المشروعات التي تتطلع إلي تنفيذها في مصر خلال المرحلة المقبلة، بما فيها تصنيع عربات “مترو الأنفاق، ونظم الإشارات ومعدات التحكم والقيادة، وأعمال هندسة السكك الحديدية، في ظل اعتزام ”هيونداي روتم" العمل على الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري، من خلال العديد من المشروعات التنموية الحالية أو تلك المستقبلية التي تتعلق بنشاط وخبرة الشركة.

وفي متابعتها لناشط الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسي أكد على استراتيجية الـدولـة لبناء الإنـسـان بتنشئة أجيال تتمتع بقيم إنسانية وأخلاقية تؤهلها للتفاعل الإيجابي مع المجتمع.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي أمس مجموعة الخبراء اليابانيين المشرفين على منظومة المـدارس المصرية - اليابانية في مصر، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونيفين فاروق المشرفة على وحدة المدارس المصرية- اليابانية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي قوله إن الاجتماع تناول استعراض جهود الخبراء اليابانيين بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لإرسـاء قواعد الإدارة المدرسية المتبعة في اليابان وتطبيق أنظمة التعليم الياباني “التوكاتسو” داخل المنظومة الجديدة للمدارس المصرية- اليابانية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشاد الرئيس السيسي بالجهد الكبير المبذول من قبل الخبراء اليابانيين في هـذا المشروع القومي الحيوي الذي يأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري منذ النشء من خلال اتباع نظام تعلیمي شامل یوازن بين الشق الأكاديمي وبين تنمية القدرة الذاتية على التفكير والابتكار، وذلك بهدف تكوين الشخصية المتوازنة لدى الطلاب، وتنشئة أجيال تتمتع بقيم إنسانية وأخلاقية تؤهلها للتفاعل الإيجابي مع المجتمع.

ومن جهتهم، أعرب الخبراء اليابانيون عـن تشرفهم بلقاء الرئيس السيسي مؤكدين حرصهم على العمل على ترسيخ أسس نظام التعليم الياباني في مصر، بما في ذلك عملية تدريب المعلمين وتطوير المناهج التعليمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مع الإشادة بالجدية التي يلمسونها من الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم وفقا لأعلى المعايير.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي ناقش الخبراء اليابانيين للتعرف على تجربتهم منذ بدء عملهم في مصر بالإشراف على الإدارة بالمدارس المصرية - اليابانية، حيث أوضح الخبراء أن تقييمات الأداء الدورية عكست نجاح مرحلة إطلاق المنظومة الجديدة وإرساء المبادئ الأساسية لنظم التعليم اليابانية في المدارس المصرية اليابانية، والتي تهدف فلسفتها إلى بناء وصقل شخصية الأطفال ورفع مستوى رغبتهم في التعلم، والعمل الجماعي والقيادة واكتساب مهارات التفكير الإبداعي والقدرة على تحقيق الأهداف.

وأشاد الخبراء اليابانيون بالمستوى الجيد الذي يتمتع به المعلمون المصريون من العاملين في منظومة المدارس المصرية ـ اليابانية، وقدرتهم على استيعاب مفهوم ومبادئ نظام التعليم الياباني ونقله إلى الأطفال في وقت سريع.



وفي تناولها للشأن المحلي، وتحت عنوان "مدبولي: لا أعباء جديدة على المواطنين"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الحكومة لن تفرض أعباء اجتماعية جديدة على المواطن، مشيرا إلى أن المواطن تحمل في المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي أعباء كثيرة، ولولا برامج الحماية الاجتماعية لما تمكنت الدولة من الصمود.

ونقلت الصحيفة عن مدبولي قوله، خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق المرحلة الثانية من الـبـرنـامـج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بحضور عدد من الوزراء المعنيين وممثلي المجالس النيابية والاتحادات وممثلي القطاع الخاص، إن الـدولـة تستهدف زيادة نسب النمو إلى 7% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحيث يكون نصيب قطاع الاتصالات 5٪ بالإضافة أيضا إلى زيادة في قطاعي الصناعات التحويلية والزراعة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تستهدف خال الـ3 سنوات المقبلة تنفيذ برنامج طموح للحماية المجتمعية وتطوير الأسر المصرية، من خلال مبادرة “حياة كريمة”، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف رفع مستوى سكان الريف الذين يمثلون 58 من سكان مصر، موضحا أن الاقتصاد المصري لا يعتمد على قـطـاع محدد بعينه، وهـو مـا جـعله قـدرا على الصمود في ظل "جائحة كورونا".

وفي الشأن الاقتصادي وتحت عنوان "مصر الأولى إفريقيا في جذب الاستثمارات"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أن التحول الرقمي رفع الحصيلة الضريبية بنحو ٤٠٪ دون زيادة العبء الضريبي على المواطنين.

وقال خلال لقائه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، للحديث عـن الاقـتـصـاد المـصـري خـلال وبـاء «كورونا»، إن مصر تصدرت قائمة الدول الأعلى استقبالا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا بنحو 9 مليارات دولار، وتلتها جنوب إفريقيا.

وأوضح الوزير أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢١ / ۲۰۲۲ يعكس التوجهات “الرئاسية بتعظيم أوجه الإنفاق العام، للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، على الرغم مما تفرضه أزمة ”كورونا" من تحديات، من خلال استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية والمرافق، وتعزيز التنمية البشرية، خاصة بقطاعي الصحة والتعليم، ومساندة بعض المشروعات القومية.



وفي الشأن الاقتصادي أيضا وتحت عنوان "34 مشروعا لتمكين المرأة باستثمارات 3.3 مليار دولار، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيـرة التعاون الـدولـي، التقت كريستين عـرب، ممثلة هيئة الأمـم المتحدة للمرأة، لبحث مجالات التعاون المشتركة بين وزارة التعاون الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتعاون المستقبلي لدفع الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين المرأة في مختلف المجالات بما يدعم رؤية مصر التنموية ٢٠٣٠ ، ومشروعات الشراكة الجديدة التي تعمل عليها هيئة الأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف.

ونقلت الصحيفة عن "المشاط" تأكيدها أن وزارة التعاون الدولي تعمل على عقد الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم الجهود الوطنية الهادفة لتمكين المرأة حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي الجارية 34 مشروعا بقيمة 3 مليارات دولار تحقق أهداف تمكين المرأة في مختلف المجالات من بينها الصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت الصحيفة أن وزيرة التعاون الدولي أبدت تطلعها لمزيد من الشراكات مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في الجهود التنموية، لاسيما أن مصر تعد أول دولة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ ، وهو ما يتسق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ولفتت إلى أن النقاشات تطرقت إلى إمكانية تعزيز التعاون في إطار محفز سد الفجوة بين الجنسين الذي أطلقته وزارة التعاون الـدولـي والمجلس القومي للمرأة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتصبح مصر أول دولة في قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق هـذه المنصة التي تستهدف تعزيز الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين لتمكين المرأة اقتصاديا.. وخلال فبراير الماضي تم إطلاق الخطة التنفيذية للمحفز التي سيتم تنفيذها خلال ثلاث سنوات.

ونقلت "الجمهورية" عن “عرب” قولها إن هيئة الأمم المتحدة تعمل على تمكين المرأة والحد من عدم المساواة بين الجنسين، مـن خـلال الشراكات القوية مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وكافة الأطراف المعنية، لاسيما أن تحقيق ذلك ينعكس بشكل إيجابي على التنمية والازدهار والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.



وتحت عنوان "التموين: إجراءات لمواجهة «غش العدادات» بمحطات الوقود"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الأجهزة الرقابية بوزارة التموين بدأت، من خلال مديرياتها بالمحافظات، تنظيم حملات على محطات الوقود لمواجهة محاولات الغش.

وأضافت الصحيفة أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين بدأت متابعة الموازين بمحطات الوقود والتأكد من التزامها بالمعايير ومطابقتها مع الأسعار الجديدة للمحروقات.



وعن حالة الطقس المتوقعة، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن البلاد تشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بدءاً من غد حتى منتصف الأسبوع القادم ليسود طقس حار على أغلب الأنحاء وتـتـراوح درجات الحـرارة بين 32 و38 درجة وتسجل العظمى في القاهرة غدا 32 والصغرى 17 بينما تكون العظمى على السواحل الشمالية 25 والصغرى 17 وتصل في الصعيد إلى 37 العظمى و28 الصغرى مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء ويتوقع خبراء الأرصاد استمرار الموجة الحارة 6 أيام.