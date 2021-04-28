فنزويلا تسجل 1215 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الأربعاء، 1215 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية من بينها 8 حالات وافدة من الخارج.



وذكرت الوزارة- في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية- أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 194 ألفا و713 حالة، تعافى منها 175 ألفا و242 حالة.



ويبلغ عدد الحالات النشطة 15 ألفا و191 حالة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 2082 حالة بعد تسجيل 17 حالة جديدة.

كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم الأربعاء، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 149 مليونا و359 ألفا و 118 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و149 ألفا و381 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 127 مليونا و 400 ألف و 432 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



أعراض الإصابة بكورونا



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.



وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.