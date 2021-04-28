6475 إصابة جديدة بكورونا في باكستان وكوبا

سجل المركز الوطني المعني برصد تطورات كورونا التابع لوزارة الصحة في باكستان، ووزارة الصحة الكوبية ما يقرب من 6475 إصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الـ 24 ساعة الماضية.

باكستان

سجلت باكستان 5 آلاف و292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 810 آلاف و231 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الأربعاء، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 201 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 17 ألفا و530 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 704 آلاف و494 شخصا، بعدما تماثل 4 آلاف و678 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 88 ألفا و207 أشخاص.

كوبا

ذكرت وزارة الصحة الكوبية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 1183 إصابة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد-19” خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة “برنسا لاتينا” الكوبية في نسختها الإنجليزية عن الوزارة إفادتها بأن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 103 آلاف و524 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 604 حالات بعد تسجيل 7 حالات جديدة، وبلغت الحالات النشطة 5402 حالة، بينما ارتفعت حالات التعافي إلى 97 ألفا و462 حالة.



أعراض الإصابة بكورونا



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض “الحمى والسعال وضيق النفس”، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.