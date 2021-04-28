أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 28-4-2021 في مصر.. درجات الحرارة بالتفصيل

حالة الطقس اليوم في مصر.. شهدت محافظة القاهرة وباقي المحافظات عدم استقرار في درجات الحرارة، ومع حلول منتصف شهر رمضان الكريم لعام 2021، ارتفعت عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر موقع “ جوجل ” من قبل المواطنين في كافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية عن حالة الطقس اليوم في مصر.

حالة الطقس اليوم في مصر

حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء 28-4-2021، عن استقرار درجات الحرارة في معظم المحافظات وسيكون الطقس حاراً في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائلاً للحرارة على السواحل الشمالية، ليلاً سيكون الطقس منتظم ولطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري على السواحل الشمالية وسيكون معتدلاً على جنوب سيناء.

ولأن عمليات البحث مستمرة وبشكل يومي من من قبل المواطنين في كافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، لذلك يرصد لكم “ الدستور ” في تقريرة اليومي كافة التفاصيل التي تشمل حالة الطقس اليوم الاربعاء 28-4-2021 في مصر، حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر حيث أكدت هيئة الأرصاد الجوية، على تنشيط الرياح في بعض مناطق بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية بجنوب سيناء، وستكون خفيفة على البحر المتوسط، ومعتدلة على البحر الأحمر.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

" درجات الحرارة في القاهرة العظمى 32 والصغرى 17 درجة - درجات الحرارة في الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 17 درجة - درجات الحرارة في مطروح العظمى 24 والصغرى 16 درجة - درجات الحرارة في دمنهور العظمى 31 والصغرى 17 درجة”.

حالة الطقس اليوم في مصر

“درجات الحرارة في سيوة العظمى 32 والصغرى 13 درجة - درجات الحرارة في الزقازيق العظمى 32 والصغرى 16 درجة - درجات الحرارة في المنصورة العظمى 31 والصغرى 16 درجة - درجات الحرارة في السويس العظمى 33 والصغرى 16 درجة - درجات الحرارة في شرم الشيخ العظمى 33 الصغرى 23 درجة”.

اقرأ ايضا:



عدد السنين التي صامها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

“درجات الحرارة في الغردقة العظمى 32 والصغرى 22 درجة - درجات الحرارة في مرسى علم العظمى 31 والصغرى 22 درجة - درجات الحرارة في أسيوط العظمى 30 والصغرى 20 درجة - درجات الحرارة في سوهاج العظمى 34 الصغرى 21 درجة - درجات الحرارة في الأقصر العظمى 37 الصغرى 26 درجة”.