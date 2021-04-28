زلزال شدته 6 درجات يضرب ولاية آسام الهندية

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ولاية أسام في شمال شرقي الهند.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن مركز الزلزال كان على عمق 40 كيلومترًا، عند التقاء خط عرض 26.83 درجة شمالًا و92.39 درجة شرقًا، ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على عمق 34 كيلومترًا، وكان مركزه قرب بلدة ديكياجولي التي تبعد 140 كيلومترًا شمال جواهاتي، المدينة الرئيسية في ولاية آسام.

وفي وقت سابق، قدر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن شدة الزلزال 6.2 درجة.

وقال سارباناندا سونوال، رئيس وزراء ولاية آسام: «ضرب زلزال قوي آسام، أصلي من أجل سلامة الجميع، وأطالب الجميع بالحذر، نتلقى إفادة بالمستجدات من جميع المقاطعات».



وقال سكان إن حوائط بعض المنازل والمباني تصدعت، وخرج الناس إلى الشوارع خشية حدوث هزات جديدة، وقال جوتيشمان ديكا (20 عامًا)، والذي يدرس الهندسة: «لم أشاهد مثل هذه الهزات في حياتي».

وشعر السكان بهزات قوية متكررة في أنحاء عدة من شمال شرق الهند وبوتان المجاورة، ما أجبر المئات على الفرار من منازلهم بحسب شاهد من «رويترز».

وقال مسؤول بالوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في الهند طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الوكالة تعكف على تقييم تقارير عن حجم الدمار والخسائر بعد الزلزال.

يشار الي أن آخر زلزال ضرب الهند كان في نوفمبر الماضي وكانت شدته 4.2 على مقياس ريختر منطقة بالقرب من مدينة سورات بولاية جوجارات الواقعة شمال غربي الهند.



وقال المركز الوطني للزلازل بالهند - حسبما ذكرت قناة «إن دي تي في» الهندية - إن الزلزال وقع بعد ظهر اليوم السبت في تمام الساعة 3.39 مساءً (بالتوقيت المحلي للبلاد)، وإن مركزه وقع على بعد 53 كيلومترًا شمال شرق مدينة سورات، وعلى عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.

وعلي صعيد آخر، سجلت الهند أكثر من ثلاثة آلاف وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد، لأول مرة منذ تقشي الوباء.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إنديا» عن السلطات الصحية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 3286 وفاة و362 ألفًا و770 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.