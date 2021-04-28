بسبب الإخوان.. عبير موسى: تونس تعيش الآن تحت تهديدات الإرهاب

قالت عبير موسى، رئيس حزب الدستورى الحر التونسى، إنها راسلت السفارة الأمريكية في تونس من أجل الاستفسار عما تروجه جماعة الإخوان الإرهابية بأن هناك غضبا أمريكيا ضد عبير موسى وحزبها، وذلك وفق مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

كما نشرت موسى الرسائل المتبادلة بين السفارة الأمريكية بتونس وبين حزبها، مشيرة إلى أن حزب الدستورى الحر طالب السفارة الأمريكية بإصدار توضيح حول مدى صحة ما يروج ببعض وسائل الإعلام من طرف أشخاص منتمين لتنظيمات ظلامية وتنظيمات قريبة من التكفير والعنف، بأن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت قرارا بإبعاد عبير موسى وحزبها.

وقالت "موسى": "هل الإقصاء الذى تقوم به حركة النهضة من 2011 حتى الآن يسمى ديمقراطية؟ ما نعيشه اليوم من قمع للأحزاب المناهضة للجماعات الإرهابية والإخوانية هل يسمى ديمقراطية؟" موضحة أن راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة الإخوانية ورئيس مجلس النواب يدير البرلمان وفقا لأهوائه، إذ يمنع من يشاء من دخول المجلس.

وأشارت "موسى" إلى أنها لم تستطع، الآن، دخول مجلس النواب التونسى، بالرغم من أنها نائبة ورئيس كتلة برلمانية لحزب الدستورى الحر، وأضافت : "تونس تعيش الآن تحت تهديدات الإرهاب، وتم تطبيع الشعب التونسى على مفهوم عدم الأمن والأمان والإرهاب، كما أن تونس الآن أصبحت قوة مصدرة للإرهابيين والشباب المحترف لتنفيذ عمليات إرهابية، متسائلة ماذا تفعل الحكومة؟".

يأتي هذا فيما اتهتم موسى “جماعة الإخوان” بالتخطيط للانقلاب على الديمقراطية وإعادة إنتاج المنظومة نفسها، كاشفة عن تقديم كتلة حركة النهضة في البرلمان مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون الأساسي للانتخابات يهدف إلى منعها وحزبها من الترشح لأي استحقاقات قادمة تشريعية أو رئاسية.



وكشفت موسي في فيديو نشرته على فيسبوك هذا الأسبوع: أن هناك مخططا يطبخ على نار هادئة من “الإخوان” للانقلاب على الديمقراطية وإعادة إنتاج المنظومة نفسها، محذرة من أن حزبها لن يسكت عن هذا المخطط الذي وصفته بـ"الإرهابي".



