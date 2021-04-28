فوكس نيوز تنشر تقريرًا يكشف تاريخ إيران فى دعم الإرهاب حول العالم

نشرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية تقريرًا عن نظام إيران، حيث وصفته بالنظام الإرهابي الذي يستخدم التكتيكات الإرهابية لتحقيق مكاسب سياسية.

وتحدث التقرير الأمريكي عن تحديث الأساليب الإرهابية لنظام طهران لتشمل الهجمات السيبرانية والتضليل.

وقالت القناة الأمريكية في تقريرها: منذ أن أصبحت جمهورية إيران الإسلامية في عام 1979، تتمتع إيران بتاريخ طويل في استخدام الإرهاب ولمدة 42 عامًا، تم تصنيفها من قبل الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى كدولة رائدة في رعاية ودعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم.

وكشفت القناة الأمريكية تاريخ الإرهاب في إيران من قبل الثورة الإيرانية، حيث حكم الشاه محمد رضا بهلوي، الذي حكمت عائلته إيران منذ عام 1925 حتى عام 1979، وأدت حكومة بهلوي إلى ثورة أطاحت به من السلطة، ومن ثم حل آية الله روح الله الخميني محل بهلوي وجاء معه فيلق الحرس الثوري الإيراني، الذي انخرط في أنشطة إرهابية لعقود ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

وتابع التقرير"تدعم إيران جماعة حزب الله الإرهابية حيث اختطفت الأخيرة ما يقرب من 100 أجنبي في لبنان بين عامي 1982 و1992، من بينهم عدد كبير من الأمريكيين".

كما دعمت إيران تفجير 1983 في ثكنة مشاة البحرية الأمريكية في مطار بيروت الدولي، والذي أسفر عن مقتل ما يقرب من 250 من مشاة البحرية وإصابة 100 آخرين.

وقال التقرير: إن إيران "تقدم في الوقت نفسه الدعم للحكومة الأفغانية وطالبان على أمل إبقائهم منقسمين والتأثير على التطورات السياسية بمجرد سحب الولايات المتحدة لقواتها"، كما قدمت إيران الأسلحة والدعم المالي لطالبان لاستخدامها ضد قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان.

وأردف التقرير: في السنوات الأخيرة، تطورت قدرة إيران على إثارة الإرهاب والخوف في جميع أنحاء العالم لتشمل ليس فقط الهجمات الجسدية ولكن عددًا كبيرًا من الهجمات الإلكترونية التي تتراوح من حملات التضليل إلى سرقة البيانات.