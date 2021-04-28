موقع بريطانى: مصر من الوجهات السياحية المفضلة للأمريكيين

كشف موقع موقع cntraveler البريطاني، المعني بالسياحة حول العالم، عن أشهر وجهات السفر الصيفي هذا العام، وفقًا لبيانات الرحلات الجوية، حيث كانت مصر ضمن أشهر الوجهات السياحية المفضلة لقضاء إجازة الصيف هذا العام.

ووفقا للموقع، فإن مصر من الوجهات السياحية المفضلة للأمريكيين، حيث دأب الأمريكيون على إلغاء خطط سفرهم بسبب جائحة الفيروس التاجي، ولكن الآن مع تزايد التطعيمات في الولايات المتحدة ضد كورونا، سيخرج الكثيرون من منازلهم بعيدًا عن ساحاتهم الخلفية لقضاء إجازة الصيف.

وبشكل عام يتدفق المسافرون الأمريكيون إلى الأماكن ذات الأسعار المعقولة والمنتزهات الترفيهية وأماكن الترفيه المماثلة.

وتابع الموقع أنه على الرغم من الاتجاه العام نحو الرحلات الداخلية هذا الصيف، تظهر مصر كإحدى الوجهات الدولية البارزة التي يتحمس الأمريكيون في زيارتها.

وتابع الموقع: لاتزال مصر مفتوحة للأمريكيين مع نتيجة اختبار فيروس كورونا سلبية، وهي الدولة رقم 10 في قائمة الدول الأكثر حجزًا من قبل الأمريكيين وفقًا لـ Skyscanner، حيث صعدت 15 مركزًا في تصنيفات الحجز الصيفي لـ Skyscanner منذ عام 2019، ومن المقرر أن تفتتح رسميًا متحفها المصري الكبير الجديد الذي طال انتظاره في الجيزة في يونيو المقبل بعد أكثر من عام من التأخير.

يأتي هذا فيما نصحت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها للسفر إلى مصر الفترة القادمة، لقضاء العطلة الصيفية ضمن قائمة مكونة من 4 دول، قائلة إنه "بفضل شواطئها الرملية المشمسة وتاريخها الغني، ستكون مصر على رأس القائمة بالنسبة لكثير من السياح البريطانيين".

وقال موقع My London الإخباري البريطاني: "إنه مع بدء تخفيف قيود الإغلاق في جميع أنحاء البلاد وارتفاع درجات الحرارة، فإن الفكرة الأولى في أذهان العديد من سكان لندن ستكون التخطيط لقضاء عطلة - سواء كان شهر عسل مؤجل أو عطلة عائلية طال انتظارها".

واستعرض الموقع أحدث نصائح السفر الصادرة عن وزارة الخارجية البريطانية لأربع وجهات شهيرة لقضاء العطلات لدى البريطانيين وجاءت مصر على رأس تلك الوجهات، مشيرا إلى أن العديد من البريطانيين وضعوا آمالا قوية للسفر الدولي هذا العام لاستكشاف مواقع سياحية جديدة عندما تسمح حكومتهم بالسفر.