«الفخرانى» يضرب رامز أمير.. تصاعد أحداث الحلقة 15 لمسلسل «نجيب زاهى زركش»

شهدت أحداث الحلقة 15 من مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخراني، العديد من الأمور الشائكة والمثيرة بشكل كبير، أبرزها صفع "نجيب باشا" لـ"مسعد" الفنان الشاب رامز أمير، بالقلم على وجهه، وطرده من القصر، وذلك بعدما وصف الأخير نجيب باشا أنه "متصابي"؛ بسبب سهره مع صديقته "سحر" وشربهما الخمر معًا.

وكان "نجيب" استضاف "سحر" صديقة "مسعد" في القصر ليستدرجها أثناء التحدث معها عن تفاصيل شخصية "مسعد" كي يتعرف إن كان هو نجله في الحقيقة أم لا، وأثناء حديثهما أكدت له أنها تقع في حب "مسعد" الذي يقع في حب "نانسي" رانا رئيس ابنة شقيقة "نجيب" خلال الأحداث.

"الفخراني" يحضر جلسات شعرية

وكانت الحلقة قد بدأت بذهاب “نجيب" إلى "مسعد" للتقرب منه والتعرف على شخصيته بشكل كبير، كما فعل من قبل مع "سعيد" و"سعد" إسلام إبراهيم وكريم عفيفي، كي يتعرف من منهم نجله، وبالفعل جلس مع "مسعد" الذي عرفه على اصدقائه باعتباره شاعر "حلمنتيشي"، أثناء جلسة شعرية، ولكن لم يتأقلم "نجيب" ويقرر المغادرة مع "سحر" إلى القصر، ومن ثم يذهب "مسعد" إليهما ليتفاجأ أنهما يشربون الخمر، ومن المتوقع أن تتصاعد الأحداث خلال الحلقة 16، خاصة بعد ضرب "نجيب" لـ"مسعد".

وتزداد حيرة "نجيب" يومًا بعد يوم، في رحلته للبحث عن ابنه، الذي أخبرته به زوجته "شفيقة" التى تجسد دورها الفنانة القديرة هالة فاخر، والتي اعترفت له قبل وفاتها أنه لديه ابن منها، وهو واحد بين الثلاثي "سعيد ومسعد وسعد" لكنها لم تقل له من قبل خوفًا من ردة فعله وطردها من القصر وعدم الاعتراف به، خاصة أنها عاشت معه ٣٠ عامًا دون زواج، وقرر أن يتزوجها قبل وفاتها بيومين فقط.

أحداث مسلسل نجيب زاهي زركش 2021

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش العمل علاقة الأب بالأبناء بطريقة واقعية لنماذج في حياتنا اليومية، ويبرز العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، من مختلف الأجيال والأعمار، والقضايا الشائكة، وكيفية إيجاد حلول لها، ويعرض المسلسل على قناتى ON و DMC.



فريق عمل مسلسل نجيب زاهي زركش رمضان 2021

يشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم والشباب المتميزين، منهم أنوشكا، وهالة فاخر، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، ورامز أمير، وكريم عفيفي، ونهى عابدين، وشيرين، ورنا رئيس، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج شادي الفخراني.