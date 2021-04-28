رفع 35 طن قمامة من زفتى وتركيب كشافات إضاءة بالمحلة

أعلن المهندس محمد سراج، رئيس مركز ومدينة زفتى، بمحافظة الغربية، أنه تم رفع 35 طن قمامة ومخلفات وأتربة، من قرى المركز، من خلال حملات مكبرة للوحدات المحلية القروية بمعدات تلك الوحدات، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس مدينة زفتى، إلى أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بقرى المركز، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

من جانبه، شدّد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وفي سياق متصل، نفذت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع بعدد من قرى المركز، خلال 24 ساعة.

وأشرف على الحملة حمدي صديق، رئيس مركز ومدينة المحلة، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 35 كشافًا، وتركيب 20 كشافًا جديدًا فى نطاق قرى المركز، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة الشدات المخالفة بـ 19 عامودا.

من جانبه شدد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على متابعة أعمال الصيانة أولًا بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

وعلى جانب آخر أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، غلق 43 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، وغلق وتشميع 9 مراكز للدروس الخصوصية في مراكز ومدن المحافظة، وذلك علي مدار يوم أمس الثلاثاء.

وناشد محافظ الغربية، أصحاب المحال والمقاهي والورش بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بمواعيد الغلق، وبأولياء أمور الطلاب بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإبلاغ عن أي تجمعات أو مراكز للدروس الخصوصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأوضح المحافظ، أن ذلك يأتي تنفيذا لقرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولمنع التجمعات، وإن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات.