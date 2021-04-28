أوكرانيا.. أكثر من ألف شكوى من آثار جانبية للقاحات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية عن تلقيها أكثر من ألف شكوى عن الآثار الجانبية للقاحات المستخدمة في البلاد ضد فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال مركز الخبراء الحكومي التابع للوزارة في بيان له، إن المنظومة الآلية تلقت 1045 بلاغا بشأن الآثار الجانبية للقاحات منذ بدء حملة التطعيم.

ويشار إلى أن معظم تلك الحالات (1043 حالة) متعلقة بلقاح "كوفيشيلد" الذي قامت بتطويره شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية، وحالة واحدة لكل من لقاحي "سينوفاك" الصيني، و"فايزر" الأمريكي.

يذكر أنه منذ بدء حملة التطعيم في أوكرانيا تلقى 539 ألفا و126 شخصا لقاحا ضد فيروس كورونا.

إصابات فيروس كورونا عالميًا

ووفقا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 146 مليونا و274 ألفا و580 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و100 ألف و333 حالة، و سجلت حالات التعافي 124 مليونا و072 ألفا و819 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.