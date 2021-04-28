الأربعاء 28 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس البنك الدولى يبحث مع وزير مالية فرنسا توزيع لقاحات كورونا

رئيس البنك الدولي
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس

بحث رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس مع وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إجراءات توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتخفيف عبء الديون وغيرها من المساعدات للدول منخفضة الدخل.

وحسبماأفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أوضح البنك في بيان له، أن "مالباس ناقش مع لو مير الدعم الفرنسي للسودان في تسديده الديون المستحقة عليه للمؤسسات المالية الدولية. وبحثا كذلك مساهمات فرنسا لمؤسسة التنمية الدولية، صندوق البنك الدولي المخصص للدول الأشد فقرا".

وأضاف أن مالباس ألقى الضوء أيضا على أهمية إحراز المزيد من التقدم على صعيد شفافية الديون واستدامتها، إلى جانب دعم البنك الدولي لإطار العمل الخاص بإعادة جدولة الديون.

 

إصابات فيروس كورونا عالميًا 

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 146 مليونا و274 ألفا و580 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و100 ألف و333 حالة، و سجلت حالات التعافي 124 مليونا و072 ألفا و819 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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