الأربعاء 28 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

القبض على عاطل لسرقته منزل عامل بدائرة قسم ثان سوهاج

القبض على عاطل
القبض على عاطل

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، القبض على عاطل لسرقته منزل عامل بدائرة قسم ثان سوهاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات. 

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج، يفيد بورود بلاغ من المدعو محمد ع ع أ - 20 عامًا عامل ومقيم قسم ثان سوهاج عن قيام شخص بدخول مسكنه وسرقة دراجته الهوائية وبعض المتعلقات المستعملة من مسكنه بذات العنوان بدائرة القسم ولا يتهم أحدًا بالسرقة. 

بإجراء التحريات السرية توصلت إلى صحة الواقعة وأن وراء ارتكاب الواقعة المدعو رأفت ع م ب - 37 سنة عاطل ومقيم قسم أول سوهاج والمسجل شقى خطر سرقات عامة بقسم أول سوهاج والسابق اتهامه في عدة قضايا متنوعة آخرها القضية سرقة وسائل نقل. 

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم والمسروقات بإرشاده، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

 

 

أمن سوهاج محافظة تلقى ضباط

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