بسبب عقب سيجارة.. حريق يلتهم أرضًا زراعية فى مركز طما بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج على حريق نشب بإحدى الأراضي الزراعية لمحصول القمح بسبب "عقب" سيجارة ناحية مركز شرطة طما شمالي المحافظة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مركز شرطة طما يفيد بنشوب حريق بأرض زراعية دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بقطعة أرض زراعية لمحصول القمح ملك المدعو إبراهيم ع ع ر - سن 50 مزارع وامتدت لأرض مجاورة ملك المدعو كمال م هـ ع - 65 سنه مزارع – ويقيمان بذات الناحية.

تم الدفع بسيارتي إطفاء، ومن ثم السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال المذكورين أقرّا بمضمون ما تقدم ورجحا أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد المارة عقب سيجارة دون قصد ونفيا الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

وفي سياق آخر، تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، بورود بلاغ بانقلاب سيارة داخل ترعة بقرية «سلامون» بدائرة المركز، ووجود مصابين، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء جلال أبوسحلى، نائب مدير الأمن لقطاع الشمال، واللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وتبين من المعاينة والفحص، للرائد أحمد تعيلب، رئيس مباحث مركز طما، أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو أحمد محمد أحمد «28 سنة- سائق» ويقيم بقرية المدمر بدائرة المركز، على الطريق الزراعى السريع، اختلت عجلة القيادة في يده مما نتج عنه إنقلاب السيارة وسقوطها في الترعة المجاورة للطريق أمام قرية «سلامون»، وقد نتج عن الحادث مصرع الطفلة حنين أبنة قائد السيارة، وإصابة 5 أشخاص آخرين كانوا بالسيارة بإصابات وجروح متفرقة، وجرى إنتشال السيارة والضحايا، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طما المركزى، والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى، وجرى إنتشال السيارة، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.