السعودية تغلق 12 مسجدًا بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، 12 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين؛ ليرتفع مجموع ما تم إغلاقه خلال 80 يومًا إلى 874 مسجدًا، تم فتح 823 منها بعد الانتهاء من التعقيم، واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية - أنه تم إعادة فتح 22 مسجدًا، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وتخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا اليومية في السعودية الألف حالة من جديد، وذلك بعد يومين من استقرارها تحت هذه الحصيلة

وكشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 1045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة في المملكة إلى 414219 حالة، في حين تم تسجيل 983 حالة تعاف جديدة من هذا الفيروس، ليصبح الإجمالي 397587 حالة معافاة.

وكشفت الصحة عن تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفياة بسبب هذا الفيروس إلى 6922 حالة وفاة.

إصابات فيروس كورونا عالميًا

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم ، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 146 مليونًا و274 ألفًا و580 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و100 ألف و333 حالة، و سجلت حالات التعافي 124 مليونًا و072 ألفًا و819 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.