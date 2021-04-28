الأربعاء 28 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن.. وفاة نجل شقيق الرئيس هادى بفيروس كورونا

الرئيس اليمني عبد
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

توفي نجل شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مستشفى الجمهورية في عدن، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال مقربون، إن الشيخ سالم محمد منصور هادي الدنبوع توفي في غرفة الحجر الصحي متأثرا بالفيروس.

ويبلغ سالم محمد من العمر 60 عاما، وهو ابن محمد منصور الشقيق الأكبر للرئيس هادي

وأعلنت وزارة الصحة اليمنية اليوم، تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليتجاوز إجمالي الإصابات في البلاد 4800 حالة.

وسجلت الوزارة 14 وفاة اليوم، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 946 حالة.

ولفتت الصحة اليمنية إلى أن الوفيات توزعت كالآتي: 6 في حضرموت، و4 في تعز، واثنتين في شبوة، وحالتين في عدن.

 

إصابات فيروس كورونا عالميًا 

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 146 مليونا و274 ألفا و580 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و100 ألف و333 حالة، و سجلت حالات التعافي 124 مليونا و072 ألفا و819 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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