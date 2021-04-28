الأربعاء 28 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

رمضان فى البادية.. استمرار القوافل الثقافية والفنية بمحافظة الفيوم

ثقافة الفيوم
ثقافة الفيوم

تستمر لليوم الثاني على التوالي فعاليات القافلة الثقافية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الفيوم بقرية منشية الجمال بطامية.

 بدأت الفعاليات بمحاضرة بعنوان "أخلاقيات المجتمع بين الإيجابيات والسلبيات" ألقاها صالح مصطفى والذي بدأها بأبيات شعرية لأمير الشعراء أحمد شوقي، وأكد أن التمسك بالأخلاق سبب بقاء واستقرار الدول وتقدمها وازدهـارهـا، تلاها قصيدة شعرية بعنوان "كلمات في حب مصر"، واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة عرب الفيوم البدوية والتي قدمت مجموعة من الأغاني التراثية البدوية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بطامية.

نظم نادي أدب قصر ثقافة الفيوم ندوة ثقافية بعنوان "قراءات قصصية" للدكتور نبيل الشاهد والدكتور أمين الطويل، والشاعر عبدالكريم عبد الحميد، أدار الحوار الدكتور نبيل الشاهد، واستهل الشاعر عبدالكريم عبد الحميد حديثه بشعر العامية حيث ألقى قصيدة بعنوان رنين جرس، وقصيدة بعنوان فقدت ساقي للشاعر صبري رضوان، أعقبها ندوة عن القصة القصيرة للدكتور أمين الطويل وقيمة القراءة القصصية وأهميتها على المجتمع، بحضور  نخبة من الأدباء والمثقفين، كما قدمت فرقة الموسيقة العربية بقصر ثقافة الفيوم عرضا فنيا قدمت خلاله مجموعة من الأغاني الوطنية الرمضانية على المسرح المكشوف بقصر ثقافة الفيوم.

عقد بيت ثقافة اطسا أمسية أدبية بعنوان "رمضان في البادية" لشعراء النادي بحضور الشاعر فوزي سليمان الرمحي، وهشام العياط، ويونس بوشناف، بينما نظمت مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان "فضل الصيام الروحية والدينية"، لفضيلة الشيخ حمادة سيد قال خلالها إن الصيام نصف الصبر، فمن صام تعلم الصبر على العطش والجوع رغم الحرّ وكبت شهواته.

ياتي ذلك ضمن فعاليات تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمحافظات احتفالا بشهر رمضان الكريم من خلال اقامة عدد من الفعاليات والورش والعروض الفنية والثقافية بالإضافة إلي مناقشات الكتب وامسيات شعرية وغيرها.

ثقافة الفيوم ليالى رمضان قصور الثقافة أحمد عواض أمسية شعرية

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